МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды во втором квартале составил 1,1 миллиарда долларов, снизившись в 9,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует оценка ЦБ РФ.

При этом ЦБ оценил чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в первом полугодии в 1,7 миллиарда долларов.