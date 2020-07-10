Чистый приток средств нерезидентов в ОФЗ и евробонды России во II квартале упал до $1,1 млрд
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды во втором квартале составил 1,1 миллиарда долларов, снизившись в 9,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует оценка ЦБ РФ.
При этом ЦБ оценил чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в первом полугодии в 1,7 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/News/20200710/831755909.html