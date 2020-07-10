МИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Белоруссии за январь-июнь текущего года составила 3,4%, сообщил в пятницу Национальный статистический комитет (Белстат).

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2020 года по сравнению с маем 2020 года составил 100,2%, с декабрем 2019 года — 103,4%", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В том числе, как следует из сообщения, в республике цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,4% по сравнению с маем и на 3,2% по сравнению с декабрем, на непродовольственные — снизились на 0,2% и выросли на 3%, на услуги — выросли на 0,4% и на 4,2% соответственно.

Также, по данным ведомства, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2020 года по сравнению с маем 2020 года составил 99,95%, с декабрем 2019 года — 102,3%.

Инфляция в Белоруссии в 2019 году составила 4,7% при задаче ее удержания на уровне не более 5%. Инфляция в 2018 году в республике составила 5,6%, в 2017-м — 4,6%. В 2020 году в Белоруссии стоит цель по инфляции не выше 5%.