МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Доходы работающих россиян за март-май текущего года снизились из-за нерабочих месяцев на фоне пандемии коронавируса, но в июне уже начали восстанавливаться, подсчитали в Сбербанке.

"Доходы работающих россиян за все три "коронавирусных" месяца снизились на 4%. Кошельки стали легче у половины трудящихся, а 20% вынуждены были столкнуться с тем, что их зарплаты сократились на треть и более", — говорится в исследовании крупнейшего российского банка. Здесь и далее динамика дается в годовом выражении, то есть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом аналитики Сбербанка отмечают, что сильно повлиял массовый перенос сроков выплаты зарплаты с месяца на месяц из-за нерабочих дней: после небольшого роста в марте из-за указанного фактора началось резкое падение зарплат — на 6% в апреле и на 7,6% в мае. "Однако по мере открытия экономики в июне уже началось восстановление. По предварительным данным, в июне тех, кто получает зарплату, стало существенно больше", — указали эксперты.

Последние на данный момент опубликованные Росстатом данные по зарплатам относятся к апрелю, правда ведомство считает реальные заработные платы, то есть скорректированные на уровень инфляции. Этот показатель в марте показал рост на 5,9% в годовом выражении, а в апреле — спад на 2%. При этом, по данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата в апреле составила 49 306 рублей, увеличившись на 1%. Исследование Сбербанка основано на данных только по его клиентам.

Согласно его подсчетам, сильнее всего зарплаты в марте-мае упали в сфере гостиничного бизнеса и общепита — на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по сокращению зарплат находятся компании из сферы культуры и спорта (-8,6%), замыкают тройку антилидеров предприятия из транспортной отрасли (-8,2%).

При этом в медицине, информации и связи, образовании и госуправлении зарплаты за весенние месяцы выросли, указали в банке. Так, зарплаты в образовании подросли на 1,6%, в медицине и сфере информации и связи рост составил по 2,1%. Большую роль здесь сыграли дополнительные государственные выплаты.

"Поддержка государства пришлась очень кстати: примерно 10% из тех, чьи доходы упали, получили социальные выплаты. А в расчете на домохозяйства уровень господдержки даже выше. Дело в том, что речь большей частью идет о выплатах на детей, а получали их в основном женщины — и работающие, и домохозяйки", — отметили эксперты Сбербанка.