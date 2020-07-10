МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полеты.

"Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года ", — сказала она на брифинге.

По словам вице-премьера, на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать Правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры.

"Такое информирование будет происходить один раз в неделю, один раз в две недели, и одновременно каждые две недели мы будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе тех критериев, которые я сейчас озвучила, и, естественно, будем регулировать вопросы, которые связаны со списком стран, по которым у нас возобновляется международное авиасообщение", — добавила Голикова.

Обсуждение возобновления международного авиасообщения стало возможным благодаря длительному снижению заболеваемости коронавирусом в России, сообщила она.

"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции. И в связи с этим стала возможной постановка вопроса о возобновлении международного авиационного сообщения", — сказала Голикова.

Для возобновления авиасообщения с другими странами среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней там не должен превышать 1%, заявила вице-премьер.

"Последние две недели оперативным штабом активно обсуждается вопрос о возобновлении международного авиасообщения во всех аспектах этого вопроса", — рассказала Голикова.

"Для того чтобы подойти к вопросу (о возобновлении международного авиационного сообщения), как это можно сделать, эпидемиологами были проработаны возможные критерии, по которым Россия может начать возобновлять авиационное сообщение", — рассказала Голикова.

Вице-премьер заявила, что авиационным властям предлагается провести переговоры и понять, какие страны соответствуют критериям, необходимым для возобновления международных рейсов, и готовы возобновить авиасообщение с Россией.

"Российская Федерация, руководствуясь, как я уже сказала, принципом взаимности и теми межправительственными договорами, которые сегодня действуют, предлагает нашим авиационным властям провести соответствующие переговоры с иностранными авиационными властями для того, чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и которые готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией", — заявила Голикова.

Вице-премьер РФ заявила также о сохранении 14-дневного карантина для прибывающих вывозными рейсами из стран с неблагоприятной эпидситуацией.

"Что касается вывозных рейсов, которые, судя по всему, будут еще какое-то время у нас сохраняться, несмотря на значительное количество граждан, которых РФ уже вывезла из зарубежных стран, для этих граждан в соответствии с поручением оперативного штаба также планируются некоторые изменения карантинного режима. В странах, где эпидситуация неблагополучная, и граждане оттуда приезжают, может быть сохранен 14-дневный карантин, или, если граждане не имеют теста на COVID, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор", — сказала Голикова.

Если граждане имеют отрицательный тест на COVID-19, они могут следовать до места своего жительства, добавила она.