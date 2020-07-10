МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Естественная убыль населения России в январе-мае 2020 года оставила 221,3 тысячи человек, следует из данных Росстата.

Число умерших за пять месяцев текущего года составило почти 783,8 тысячи человек и выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, или 2515 случаев (в январе-мае 2019 года число умерших составило 781,3 тысячи).

Рождаемость в России в годовом выражении также снизилась – на 6,3%, или 38 тысяч рождений. В январе-мае в стране родилось почти 562,5 тысячи человек против 600,5 тысячи годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в России в январе-мае 2020 года составила 221,3 тысячи человек (годом ранее — 180,8 тысячи человек).