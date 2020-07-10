МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Московские аэропорты "Шереметьево" и "Внуково" готовы к возобновлению обслуживания международных рейсов с 15 июля, сообщили РИА Новости представители авиагаваней.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу заявила о начале с 15 июля процесса снятия ограничений на международные полёты.

"Международный аэропорт "Шереметьево" готов к возобновлению обслуживания международных перевозок с 15 июля", — сказала РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Да, готовы ещё с 1 июня", — отметила пресс-секретарь "Внуково" Оксана Соколова.