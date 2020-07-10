10 июля (Dow Jones). Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что больше не думает о переговорах по второй фазе торговой сделки с Китаем, поскольку отношения между странами серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса.

США и Китай в январе текущего года подписали торговое соглашение, которое должно было стать первой фазой, за которой, как ожидалось, последует еще более масштабная вторая фаза торговой сделки, а затем, возможно, и третья.

"Сейчас я об этом не думаю", — сообщил президент на вопрос о том, происходит ли подготовка второй фазы.

"Отношения с Китаем серьезно пострадали, — сказал он. – Они могли остановить пандемию, однако не сделали этого, хотя и не позволили (коронавирусу) распространиться на оставшиеся регионы Китая из провинции Ухань".

Американо-китайские торговые переговоры, начавшиеся в 2018 году, изначально были сосредоточены на заключении всеобъемлющей сделки. Тем не менее, в мае 2019 года консультации были прекращены, и страны стали вводить обоюдные заградительные пошлины. Когда переговорщики вновь встретились осенью прошлого года, они сосредоточились на более узком спектре вопросов.

В США заявили, что намерены обсуждать наиболее сложные вопросы в рамках будущих фаз торговой сделки, в частности, давление Пекина на американский бизнес в Китае с целью принуждения к передаче технологий китайским партнерам, а также государственные субсидии, которые КНР предоставляет многим китайским компаниям.

Вышеуказанные противоречия оказалось гораздо сложнее преодолеть, поэтому многие аналитики усомнились, что США и Китай когда-либо достигнут второй фазы торгового соглашения.

— Авторы Josh Zumbrun, Josh.Zumbrun@wsj.com, Catherine Lucey, catherine.lucey@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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