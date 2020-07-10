МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Пользователями российского сервиса "Битрикс24", помимо парламента Греции, являются метрополитен Стамбула, армия Нигерии и аббатство в Германии, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора сервиса Сергей Кулешов.

Ранее парламент Греции объявил, что в рамках цифровой модернизации переходит на российский сервис "Битрикс24".

"Российские IT-специалисты, программы и сервисы — это уже давно глобальный бренд и знак качества для пользователей… В числе пользователей "Битрикс24" есть такие организации, как метрополитен Стамбула, армия Нигерии и аббатство в Германии", — рассказал Кулешов.

Он пояснил, что по всему миру сервис используют больше 7 миллионов организаций. Одной из причин этого он назвал необходимость быстрой оцифровки перевода всех процессов в онлайн. "Дистанционная работа с нами надолго. Уже сейчас мы видим повторные вспышки COVID-19 в нескольких странах и континентах", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, другой фактор, влияющий на актуальность использования сервиса — важность цифровизации всех сфер государственных услуг и организаций для повышения качества жизни граждан.

Приложение "Битрикс24" разработано российской компанией "1С-Битрикс" и предназначено для управления бизнесом, оно доступно для пользователей всех основных операционных систем.