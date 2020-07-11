МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. США объявили о введении 25-процентных пошлин на товары из Франции объемом 1,3 миллиарда долларов из-за цифрового налога, они вступят в силу с 6 января 2021 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление торгпредства США.

Как сообщил торговый представитель США, цифровой налог несправедливо ущемляет американские компании, которые занимаются цифровыми технологиями. Тем не менее, пошлины США не вступят в силу до 6 января 2021 года, пока продолжаются переговоры.

Сообщается, что пошлинами будут облагаться французская косметическая продукция и сумки.

Вопрос цифрового налога стал предметом разногласий между США и Францией. В июле прошлого года французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Президент Дональд Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино.

В январе 2020 года министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция и США установили "общие рамки" относительно цифрового налога. Он отмечал, что Парижу и Вашингтону еще предстоит достигнуть урегулирования отдельных пунктов, касающихся налогообложения. В то же время Ле Мэр тогда подтвердил, что в соответствии с "общими рамками" Франция отложит сбор цифрового налога до декабря 2020 года, а США в ответ откажутся от введения санкционных пошлин. Ранее об этом решении сообщил французский президент Эммануэль Макрон.