МЕХИКО, 11 июл /ПРАЙМ/. Промышленное производство в мае сократилось в Мексике в годовом исчислении на 29,7%, что является худшим показателем с 1995 года, говорится в ежемесячном отчете Национального института статистики и географии Inegi, опубликованном в эту пятницу.

"При годовом сравнении промышленное производство в отчетном месяце сократилось на 29,7% в реальном выражении", — говорится в отчете на сайте института.

Наиболее сильное падение показали строительство (35,9%) и обрабатывающая промышленность (35,6%).

Средний показатель производства в мае снизился по отношению к апрелю на 1,8%, за этот месяц ниже всего просел сектор производства и передачи электроэнегрии, воды и газа конечному потребителю — на 10,2%.

Согласно оценкам Всемирного банка, экономика Мексики в 2020 году сократится из-за пандемии COVID-19 на 7,5%, центробанк республики прогнозирует снижение в диапазоне 4,6-8,8%.

Эксперты указывают, что резкое замедление экономического роста в Соединенных Штатах и Китае нарушило цепочки поставок в Мексику и Бразилию и вызвало резкое падение экспорта из стран-производителей сырьевых товаров, таких как Чили и Перу.

Для Латинской Америки и Карибского Бассейна в целом Всемирный банк прогнозирует кризис более серьезный, чем потрясения 2008-2009 годов, а также долговой кризис в Латинской Америке в 1980-х. Сокращение производства по региону должно составить 7,2% в 2020 году, сильнее других пострадают экспортеры нефти и газа. Восстановление начнется в следующем году ростом ВВП на 2,8%.