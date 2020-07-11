ЛИМА, 11 июл /ПРАЙМ/. Власти Перу ожидают полного восстановления экономической активности в августе, сообщил премьер-министр страны Висенте Себальос.

"Четвертая фаза восстановления экономической активности должна произойти в августе, чтобы прийти к (операционной активности) на 100%, но при этом всегда надо заботиться о здоровье", — отметил он.

Страна с 1 июля перешла от карантина по всей стране к ограничениям по отдельным регионам и группам людей.

В Перу зарегистрировано 319 646 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 11 500 человек, из больниц выписаны 210 638 пациентов.