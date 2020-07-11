МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Окончательные итоги Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года, будут готовы к четвертому кварталу 2022 года, сообщили РИА Новости в медиаофисе переписи. Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, раньше на обработку данных переписи уходило до трех лет.

"Предварительные итоги будущей Всероссийской переписи населения подведут в октябре 2021 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в четвертом квартале 2022 года", — рассказали в медиаофисе, напомнив, что предстоящий подсчет будет цифровым, у переписчиков будут планшеты.

Егорова же, в свою очередь, напомнила, что последние предыдущие переписи обрабатывались два-три года. "Проведение переписи в новом формате, конечно, же сокращает срок обработки, так как данные в электронном виде будут сразу уходить на обработку. Но надо не забывать о том, что по окончании переписи осуществляются контрольные обходы, затем при необходимости проводится корректировка", — объяснила специалист.

"Россия — единственная страна, где сбор данных проводится как до, так и после основного периода переписи — речь о труднодоступных регионах. И снова сравним. Итоги первых переписей населения подводились практически вручную и занимали от пяти лет и более. Так, первые итоги переписи 1897 года были опубликованы спустя восемь лет", — рассказала доцент.

Она сообщила, что по предварительным итогам можно будет узнать о численности населения страны в целом, регионов, структуре. "Но в переписных листах довольно много различных характеристик населения, и для их сведения, составления сводных таблиц по нескольким признакам необходимо время. Аналитическими документами и станут сводные таблицы, которые для удобства пользования любого заинтересованного человека будут размещены в специально созданной информационной системе", — сообщила Егорова.

‌В медиаофисе напомнили, что 11 июля отмечается Всемирный день народонаселения, 33 года назад в этот день родился 5-миллиардный человек планеты. А 60 лет назад население Земли составляло 3 миллиарда человек.