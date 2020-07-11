МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Злоумышленники в июне чаще всего распространяли через спам-рассылки программы, позволяющие красть и шифровать информацию с устройств жертв в обмен на выкуп, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании компании Check Point.

На первом месте по популярности у злоумышленников в мире в июне оказался троян и инфостилер Agent Tesla, который используется для кражи паролей Wi-Fi и получения учетных данных из Outlook. "Agent Tesla возглавил список самых активных вредоносных ПО, оказав влияние на 3% организаций во всем мире", — говорится в исследовании.

На втором месте расположились ботнет Phorpiex и программа XMRig с охватом 2% каждый. Phorpiex распространяет вредоносные программы, в том числе по типу sextortion (требование выплат взамен на личные снимки и видео с камер устройств пользователей), а XMRig используется для майнинга криптовалюты Monero.

"В России в июне самым распространенным вредоносным ПО уже второй месяц подряд остается Emotet, атаковавший 6% российских организаций. Далее следуют RigEK и XMRig с охватом 6% и 5% соответственно", — отмечается в исследовании. Троян Emotet может рассылать фишинговые письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки, а RigEK содержит опасные программы для Internet Explorer, Flash, Java и Silverlight,

Среди мобильных угроз в июне самыми популярными в мире оказались троян-дроппер Necro — он загружает вредоносное ПО, запускает навязчивую рекламу и оформляет платные подписки, Hiddad — предоставляет права суперпользователя (например, права администратора) загруженному вредоносному ПО и помогает внедрить его в системные процессы, а также Lotoor, который использует уязвимости в ОС Android, чтобы получить привилегированный доступ на взломанных устройствах.