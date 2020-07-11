МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 611, до 720 547, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 611 в 83 регионах, в том числе 26,7% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 720 547 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 678, Санкт-Петербурге — 296, в Свердловской области — 280, в Ханты-Мансийском автономном округе — 268.

Также зафиксировано в Алтайском крае — 228 случаев, в Нижегородской области — 223, в Иркутской области — 206.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Севастополе (9), в Чечне (7) и Еврейской АО (7).

За сутки в России выписаны 8 378 человек после COVID-19, за все время выздоровели 497 446 человек.

За сутки умерли 188 человек с коронавирусом, за все время — 11 205.