КЕМЕРОВО, 11 июл/ПРАЙМ/. Единственную дорогу к горнолыжному курорту Шерегеш в Кузбассе отремонтируют и расширят по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на год раньше запланированного срока – к началу туристического сезона 2021-2022 года, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

"Участок дороги Кузедеево — Таштагол между поселками Мундыбаш и Учулен ремонтируют и расширяют по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Модернизацию 20-километрового участка планируют завершить к началу зимнего туристического сезона 2021-2022 годов, на год раньше запланированного срока. Дорога Новокузнецк — Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол — это единственная автотрасса, связывающая Таштагольский район, в том числе популярный курорт Шерегеш, с другими регионами Кузбасса и России", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в текущем году отремонтируют первые 10 километров дороги, на которых расширят дорожное полотно, уложат два слоя асфальта, установят более 1,5 километров барьерных ограждений и 150 дорожных знаков. Финансирование этих работ составляет 340 миллионов рублей, на данный момент работы выполнены наполовину.

"Еще 20 лет назад в Таштагол и Шерегеш можно было попасть только на поезде или по грунтовой дороге. Сегодня дорогой Кузедеево — Таштагол активно пользуются жители и туристы по пути в Шерегеш, горную Шорию. Участок Мундыбаш — Учулен, построенный еще в 1980-е хозспособом, отличался зауженностью, извилистостью, дорога требовала ремонта. Мы вошли в нацпроект, по планам окончание ремонта было намечено на 2022 год. Договорились с подрядчиками ускорить работу и сдать дорогу к началу зимнего туристического сезона 2021-2022 годов", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.