МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 615, до 727 162, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 615 в 84 регионах, в том числе 22,5% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 727, 162 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 679, Санкт-Петербурге — 293, в Свердловской области — 286, в Ханты-Мансийском автономном округе — 267.

Также зафиксировано в Алтайском крае — 232, в Нижегородской области — 222, в Ямало-Ненецком АО — 212, в Иркутской области — 209.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калининградской области (10), Еврейской АО (7), в Севастополе (4).

За сутки в России выписаны 3 615 человек после COVID-19, за все время выздоровели 501 061 человек.

За сутки умерли 130 человек с коронавирусом, за все время — 11 335.