МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Правительство России продлило срок погашения кредитов с господдержкой на строительство, реконструкцию или модернизацию теплиц, сообщается на сайте кабмина.

"Аграрии, взявшие кредит с господдержкой на строительство, реконструкцию или модернизацию тепличного комплекса, смогут выплачивать его в течение 12 лет. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Ранее займы выдавали максимум на восемь лет. Новые правила фиксируют, что аграрии могут заключить с банком дополнительное соглашение, которое позволит продлить срок пользования займом. Эта норма касается кредитных договоров, заключённых до 2017 года.

Кроме того, агропредприятия получили право на отсрочку по выплате основного долга за 2020 год по всем займам с господдержкой, выданным до 2017 года.

Уточняется, что эти меры помогут сохранить финансово-экономическую устойчивость сельхозпроизводителей на фоне ограничений, связанных с коронавирусом.