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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Построение механизма в отдельно взятой стороне — Гуманитарная помощь в Сирию пойдет почти по российскому варианту — Пять попыток и несколько недель бурных дебатов понадобилось членам Совета Безопасности ООН, чтобы наконец принять в субботу резолюцию по механизму оказания гуманитарной помощи Сирии.

— Пивовары сматывают счетчики — "Опора России" выступила против нового регулирования отрасли — На алкогольном рынке вновь обостряется вопрос контроля малых пивоваров. "Опора России" выступила против инициативы группы сенаторов, которые предлагают обязать небольших производителей ставить счетчики для учета продукции.

— Кто крайний за хабаровским — Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе — Источники "Ъ" утверждают, что на данный момент Кремль не намерен затягивать с отставкой губернатора Сергея Фургала и назначением в регион нового временно исполняющего обязанности.

— Продажа большой мощности — "Ростех" будет производить уникальную турбину без партнеров — "Интер РАО" и "Роснано" планируют продать "Ростеху" свои доли в консорциуме по производству единственной российской газовой турбины большой мощности (ГТД-110М).

— Сделанное руками не рвется за рубеж — Несырьевой экспорт РФ не выполнил нацпроект — Российский товарный экспорт по-прежнему характеризуется низким уровнем диверсификации: за последние десять лет доля несырьевых товаров во внешних поставках выросла с 47% до 53%.

— Выпускники передумали идти в медики — Во ВШЭ исследовали предпочтения абитуриентов 2020 года — Естественные науки, экономика, менеджмент и инженерное дело — самые популярные направления среди абитуриентов при поступлении в вуз, следует из исследования Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ.

— Гонорары наружу — Страховщиков хотят обязать раскрывать комиссии за продажу полисов — Госдума завтра планирует рассмотреть в первом чтении депутатский законопроект, обязывающий страховщиков указывать в договоре с физлицом размер комиссии посредника.

— В сербских протестах обнаружили "руку Москвы" — Накануне возобновления переговоров по Косово — После двухлетнего застоя возобновлен диалог между Сербией и Косово о нормализации отношений. Это совпало с проведением по всей Сербии антиправительственных демонстраций, одним из лозунгов которых стал протест против "сдачи Косово".

— Открыто на ремонт — Показатели DIY-магазинов превысили докризисные — Первый месяц работы магазинов после снятия в Москве основных ограничений, действовавших на фоне пандемии, вернул оптимизм российским ритейлерам: Shopping Index (количество покупателей на 1 тысячу квадратную метров торговых площадей) начал восстанавливаться быстрее ожиданий.

— Инфокоп — В МВД заказали базу данных для автоматизации работы полицейских — МВД потратит 245 миллионов рублей на разработку к концу 2022 года базы данных ИБД-Ф 2.0 для автоматизации работы полицейских. Опрошенные "Ъ" специалисты отмечают, что первая версия ИБД-Ф давно технически устарела, начало ее разработки пришлось еще на конец 1990-х.

— Полувагоны претендуют на чуточку контейнеров — Дискуссия о правилах перевозки продолжается — Крупные грузоотправители вновь просят ОАО "РЖД" разрешить перевозку контейнеров в полувагонах. Сторонники этой идеи уверяют, что существующему рынку перевозок контейнеров на платформах ничего не грозит.

— Заложники былой славы — Старые иномарки не обеспечивают платежи по кредитам — Несмотря на пандемию коронавируса, россияне во втором квартале в целом исправно платили по договорам залогов автомобилей: просрочку по займам, одобренным в период эпидемии, допустили менее 10% граждан.

— Инвесторы зашли с Китая — На развивающихся рынках наметился приток международных средств — Минувшая неделя ознаменовалась рекордными вложениями в фонды Китая, которые превысили 6,1 миллиарда долларов — максимум с 2015 года.

— Быстрые платежи оказались мелкими — Крупные ретейлеры и банкиры не спешат внедрять СБП — Банкиры отмечают, что внедрение системы быстрых платежей (СБП) для оплаты товаров и услуг развивается в основном представителями малого и среднего бизнеса.

— Бездонная "дочка" "Открытия" — В РГС-банк снова дольют капитала — Банк "ФК Открытие" второй раз за 2020 год докапитализирует дочерний Росгосстрахбанк (РГС-банк). Капитал нужен убыточному банку для агрессивного наращивания активов и доли на рынке автокредитования, чтобы войти в топ-5.

— Тарифы проверят на связь с реальностью — ФАС может расследовать повышение цен у Tele2 — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать антимонопольное расследование в отношении Tele2.

— Уральский девелопер закрепился в Москве — Проект "Моспромстроя" Михаила Гуцериева может отойти UDevelopment — Региональные девелоперы наращивают портфели на московском рынке. Так, уральская UDevelopment может застроить участок Конструкторского бюро машиностроения у метро "Волгоградский проспект", который планировал осваивать "Моспромстрой" Михаила Гуцериева.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам в регионе — Успокоить граждан и местные элиты Кремлю будет непросто, предупреждают эксперты — В Хабаровске все выходные продолжались несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, задержанного 9 июля и арестованного судом на следующий день по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей.

— Правильный импорт России — Уже к августу расходы на закупку импортной продукции могут превысить сумму доходов, которые Россия получает от своего экспорта — Чистый приток валюты в Россию (сальдо текущего счета) за апрель – июнь составил всего 0,6 миллиарда долларов: в 16,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (9,9 миллиарда долларов).

— Нефть взяла курс на снижение — Цены на нефть снова под ударом. ОПЕК+ готовится увеличить добычу, а спрос может снизиться из-за второй волны коронавируса — В конце прошлой недели цены на нефть вновь стали показывать снижение. Десятого июля в ходе торгов сентябрьский фьючерс Brent опускался почти на 2,5% до 41,32 доллара за баррель, WTI – на 2,7% до 38,5 доллара за баррель.

— "Газпром" маневрирует потоками — Цены на газ в Европе упали до рекордно низких уровней. В ответ "Газпром" резко сократил прокачку по старым газопроводам — Экспорт природного газа в первом полугодии принес российскому бюджету всего 10,4 миллиарда долларов, подсчитал Банк России. Это почти в два с половиной раза меньше, чем за январь – июнь 2019 года (23,1 миллиарда долларов).

— Акционер объяснил конфликт с руководством в золотодобытчике Petropavlovsk — Бывшего сенатора Павла Масловского сочли неспособным повышать эффективность компании — Выяснились причины корпоративного конфликта в компании Petropavlovsk, одном из крупнейших золотодобытчиков в России.

— "Аэрофлот" в июне не смог вернуть себе лидерство в перевозке пассажиров — В первый месяц восстановления рынка его снова опередила S7 Airlines — "Ведомости" ознакомились с предварительными данными Росавиации о показателях российских авиакомпаний в июне, верность данных подтвердил человек, близкий к ведомству.

— В США банкротятся торговые сети и потребительские компании — О реорганизации через банкротство объявили Muji USA и Brooks Brothers — "Мы являемся свидетелями апокалипсиса в розничной торговле", – пишет старший редактор Forbes Вальтер Леб.

— Закрылась крупнейшая сделка в истории российского рынка складов — "Всеинструменты.ру" арендовала более 182 тысяч квадратных метров в Домодедово — Компания "Всеинструменты.ру" подписала соглашение с девелопером PNK Group о строительстве склада на 182 тысячи квадратных метров на территории логистического комплекса "PNK парк Домодедово".

— В России возник ажиотажный спрос на электросамокаты — Этому способствует эпидемия COVID-19 и повышенный спрос на услуги доставки — В России вырос спрос на персональный электротранспорт, рассказали "Ведомостям" представители крупных ретейлеров и маркетплейсов. В сетях магазинов электроники и бытовой техники "М.видео" и "Эльдорадо" рост составил 25% в штуках и 70% в деньгах по сравнению с июнем прошлого года, говорит их представитель.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Бег с препятствиями — Министр спорта Олег Матыцин точно знает, что физическая культура остается с нами даже в трудные времена — Многому в нашей жизни после грядущей победы над пандемией все равно не остаться прежним. Серьезные изменения ждут, конечно же, спортивную отрасль. И долгая наша беседа лицом к лицу с ее главным руководителем убеждает, что здесь готовы на эти вызовы ответить.

— Станет ли сад городом — Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки — Спасаясь от коронавируса и карантина, миллионы людей уехали жить из города на дачу. Но там нет ни участкового, ни хотя бы фельдшера, ничего, что хотя бы теоретически положено сельским населенным пунктам.

— Суд да дети — Госдума ограничит возможности изъятия ребенка из семьи — Забрать ребенка из семьи вскоре можно будет только по решению суда, за исключением крайних случаев, когда бездействие ведет к неминуемой смерти. Законопроект об этом внесли в Госдуму сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ — председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и глава аналогичного комитета в Совете Федерации Андрей Клишас.

— Лекарству вызвали "скорую" — В больницах заканчивается препарат для онкобольных — Минздрав взял под особый контроль ситуацию с препаратом винкристин, сообщили "РГ" в ведомстве. В больницах заканчиваются запасы этого жизненно важного лекарства для больных онкологическими заболеваниями. Он незаменим при лечении некоторых видов рака, в том числе у детей.

— За тезку не платим — Приставы открыли горячие линии для "двойников" должников — Региональные управления Федеральной службы судебных приставов открыли горячие линии для граждан, чьи ФИО совпали с именами должников. Из-за развития электронных технологий все чаще банки блокируют денежные карты не настоящих должников, а их полных тезок.

— Наш стиль — Владимир Путин рассказал о принципах внешней политики, выборах в США и своем отношении к критике — Россия будет твердо, но корректно отстаивать свои интересы на международной арене, заявил президент Владимир Путин. Он уверен, что внешние попытки сдерживания не окажут кардинального влияния на экономику страны.

— Стратегия лечения — Совбез выводит борьбу с COVID-19 на внешний уровень — Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в пятницу провел совещание по активизации международного сотрудничества для борьбы с новой коронавирсной инфекцией и другими эпидемиями. Он констатировал, что справиться с пандемией удалось далеко не везде.

— Грузы тянет в небо — В аэропорту "Жуковский" открыт крупный логистический комплекс — В аэропорту "Жуковский" открылся новый логистический комплекс пропускной мощностью 100 тысяч тонн грузов в год. Он обеспечит приток инвестиций и создание новых рабочих мест в южном и юго-восточном районах Подмосковья, указывает Минтранс.

— По ту сторону монитора — Александр Бастрыкин: За год уровень киберпреступности вырос более чем вдвое — Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, посвященное расследованию киберпреступлений.

— На Казань и дальше — Михаил Мишустин объявил о начале строительства трассы М-12 — Правительство ставит задачу в 2024 году ввести в эксплуатацию новую автодорогу М-12 между Москвой и Казанью. Из Фонда национального благосостояния на финансирование проекта выделят 150 миллиардов рублей.

— Опечатать и проверять — КС РФ разъяснил порядок охраны жилья осужденных — Конституционный суд РФ обязал органы власти создать правовой механизм, который позволит сохранить жилье гражданам, отбывающим наказание в местах лишения свободы.

— Не тайна для своих — Близкие родственники пациента после его смерти смогут получить доступ к врачебной тайне — Такой важный для граждан законопроект правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму.

— Садитесь рядом — Минюст пропишет правила перевода заключенных ближе к дому — Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект поправок в правила перевода осужденных из одной колонии в другую. Главное нововведение: у заключенных, оказавшихся вдали от дома, будет шанс "пересесть" поближе.

— Документам дали срок — Обмен водительских удостоверений и паспортов продлен — 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.

— Пока вне штата — В Перми на госслужбу приняли человекоподобного робота — В пермском краевом многофункциональном центре "Мои документы" (МФЦ) начал трудиться робот в обличье миловидной девушки.

— Письмо в будущее — К 2030 году "Почта России" станет мультифункциональной компанией — 12 июля Почта России отмечает свой день рождения. За последние годы ей удалось преодолеть представление о себе как о неповоротливой консервативной компании.

— Извинить нельзя — На МЦД появились "Места встречи" — Теперь "встретиться у электрички" в Москве стало проще: на МЦД появились зоны для свиданий. Они обозначены сердцем-стикером "Место встречи".

— Анапские недоразумения — Много ли можно построить, если у инвестора и власти натянутые отношения — В России высокими темпами возводятся сады и школы, на что выделены беспрецедентные средства бюджета. До конца 2021 года в регионах нужно создать 225 тысяч новых мест в яслях. А сегодня реально могут быть предоставлены малышам лишь 37,5 тысячи мест.

— Госзащита для свидетеля — Губернатора Сергея Фургала отправили в СИЗО до 9 сентября — Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста экс-депутату Хабаровской краевой думы Николаю Мистрюкову и еще трем фигурантам дела об убийствах, по которому был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

— Комфортный трансфер — Добираться до крымских курортов теперь можно по единому билету — С 10 июля в Крым можно добраться по единому билету, используя его для комбинированной поездки на самолете, поезде и автобусе.

— С серебром на пожар — Лесные пожары пошли на убыль — В два раза сократилась площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за последние несколько дней. Регионы один за другим начинают снимать режимы ЧС. Побороть стихию помогают комплексные методы.

— Экстренно ваши — Как работает воздушная "скорая" в Москве — Еще относительно свободный в 9.25 МКАД вдруг неожиданно встает намертво у съезда на оживленное шоссе. Грузовик в крайнем правом ряду сильно бьет попутную легковушку… На месте погибает один из пассажиров, двое ранены, один из них — ребенок. Проходит буквально несколько минут, и прямо на 24-м километре кольца садится санитарный вертолет.

— Фрегат в океане — Как стало известно, 10 июля 2020 года из Владивостока после завершения ремонтных и модернизационных работ на предприятии "Центр судоремонта "Дальзавод" вышел в Тихий океан на заводские ходовые испытания большой противолодочный корабль первого ранга Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" проекта 1155 — Это знаковое для флота событие. К тому же бывший противолодочный корабль переквалифицирован во фрегат.

— Откусить от яблочка — Apple призвали создать альтернативу App Store — Компания Apple должна предоставить возможность пользователям устанавливать приложения не только из собственного магазина App Store, считает основатель Telegram Павел Дуров. По его мнению, главу Apple Тима Кука следует обязать это сделать на законодательном уровне.

— Алмаз от фирмы — Завершено расследование уголовного дела о хищении сырья у "АЛРОСЫ" — Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы филиала акционерной компании "АЛРОСА", "ЕСО "Алроса" Елены Канунниковой, гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского и Евгения Богомолова.

— Что он думает — Искусственный интеллект становится ответственным — Пандемия коронавируса заставила пересмотреть роль технологий в нашей жизни, в частности, использование искусственного интеллекта (ИИ). Принципы неприкосновенности личной жизни и гарантии безопасности должны стать основополагающими для разработчиков ИИ, считают в Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ).

— Код за подкладкой — Что изменит обязательная маркировка одежды — Вслед за обувью и лекарствами перейти на систему цифрового прослеживания готовятся производители и импортеры товаров легкой промышленности. Эксперимент для них стартовал в 2019 году и завершится 1 января 2021 года.

— Дела турецкие — Президент Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть — Собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле 10 июля сменил свой статус, превратившись из музея в мечеть. Таково было решение верховного административного суда (Госсовета) Турции, на основании которого президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, в котором сказано, что музей-мечеть Айя-София отдается под руководство Управления по делам религий (Diyanet) и открывается для мусульманских богослужений.

— Карающий меч либерализма — Как внутренняя поляризация раскалывает США — Америка переживает острейший внутренний кризис. Его тяжелейшие последствия для гражданского мира и согласия в США уже очевидны, а принадлежащие к различным идеологическим лагерям жители "исключительного" и "самого демократического государства в мире" все громче предъявляют друг другу взаимные претензии в узурпации власти, тоталитаризме и желании заткнуть друг другу рот любыми средствами.

— Между джемом и пудингом — В Польше прошел второй тур выборов президента — В Польше прошел второй тур выборов президента. Поляки выбирали между "джемом" и "пудингом". Выборы главы государства должны были пройти 10 мая, но из-за эпидемии коронавируса были перенесены на 28 июня.

— Никакого модерна — Нотр-Дам восстановят в прежнем виде — В дискуссиях о том, каким быть собору Парижской Богоматери, пострадавшему год с лишним тому назад от разрушительного пожара, поставлена точка. Он будет таким, как раньше. "Президент убедился в том, что Нотр-Дам следует восстановить как можно ближе к его прежнему облику", — заявлено в коммюнике Елисейского дворца.

— Сосед с "короной" — Канада не откроет границу с США — Власти Канады намереваются продлить режим закрытых границ с США из-за ситуации с пандемией коронавируса. Изначально, согласно двусторонним договоренностям, предполагалось, что граница будет открыта уже 21 июля.

— Деньги в дом — Сергей Степашин: В России будет легче построить личное загородное жилье — Построить свой загородный дом станет проще, доступнее для многих семей. И из аварийного жилья можно будет переселиться в заветный домик.

— Сергей Собянин: Реставрация Дома Наркомфина завершена — Наконец это свершилось: реставрация Дома Наркомфина, памятника советского конструктивизма, судьба которого тревожила не только российскую, но и мировую общественность, завершена — А ведь еще недавно он входил в 100 мировых объектов культуры, которые могут быть утеряны для мировой культуры, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Подсушенный урожай — В Алтайском крае из-за небывалой засухи ввели режим ЧС — В Алтайском крае с 10 июля во всех 59 сельских районах, а также двух городах — Барнауле и Славгороде — ввели режим чрезвычайной ситуации из-за небывалой засухи. От жары и недостатка влаги регион страдает уже третий месяц, и это настоящая беда для аграриев: урожай сохнет на корню, а часть посевов вообще не взошла.

— Центр притяжения — Знаменитый детский лагерь "Орленок" отмечает 60-летие — 12 июля Всероссийскому детскому центру "Орленок", расположенному на Черноморском побережье в 45 километрах от Туапсе, исполнилось 60 лет. Поздравительную телеграмму прислал президент Владимир Путин.

— Не впитали с молоком — Производства детских смесей ждут льготные кредиты — Россия остается критически зависимой от импорта детского питания. Внутри страны производится только половина от потребности, да и она почти вся сделана из иностранного сырья.

— Элита устремилась к земле — Российские аграрии переходят на отечественные семена — Один из мировых лидеров по производству зерна и растительных масел Россия давно и плотно сидит "на крючке" у иностранных селекционеров и семеноводов — по отдельным культурам доля импортных семян составляет более 90%.

— Тайна раскрыта — Генпрокуратура рассказала о причинах гибели туристов из группы Дятлова — Туристы на перевале Дятлова в 1959 году погибли от замерзания, переохлаждения и травм, полученных от давления снега при сходе лавины. Об этом во время онлайн-пресс-конференции, которая проходила в субботу в редакции "Комсомольской правды", сообщил журналистам заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

— Без колбасы и соли — Из школьных столовых уберут вредную еду — Из школьного меню уберут невкусные обеды. Какие именно, решат на основе "индекса несъедаемости". Как сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре, он будет рассчитываться по соотношению объема приготовленной и фактически съеденной детьми пищи. Показательными будут также являться "объем и вид пищевых отходов".

— Спецборт спасения — О вывозе детей из зон вооруженных конфликтов — Детский омбудсмен Анна Кузнецова поделилась опытом России по возвращению детей из зон вооруженных конфликтов на международной видеоконференции ООН. Она рассказала о возвращении маленьких россиян из Ирака и Сирии.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Женщина-врач: в грудном молоке нашли антитела к коронавирусу — Ученые предлагают использовать его для профилактики COVID-19 — По сведениям двух научных групп, в грудном молоке женщин, переболевших COVID-19, обнаружены антитела к SARS-CoV-2. Они помогают ребенку противостоять патогену. Их также предлагают использовать в профилактических целях для обеспечения защитой взрослых людей, рассказали "Известиям" российские эксперты.

— Придать замедление: в мае число новых фирм сократилось в два раза — Количество ликвидированных организаций тоже снизилось — на 40% — Пандемия коронавируса внесла коррективы в динамику открытия и ликвидации российских предприятий. В мае 2020-го эти процессы замедлились в два раза по сравнению с прошлым годом: было создано 11,2 тысячи юрлиц (вместо 22,3 тысячи в мае 2019-го) и закрыто 32 тысяч (вместо 52 тысяч). Это следует из данных ФНС, с которыми ознакомились "Известия".

— Допустят в расход: россияне на" удаленке" смогут вернуть траты на электричество — Минтруд в целом поддержал депутатский законопроект о дистанционной работе — Россиянам дадут возможность вернуть расходы, связанные с "удаленкой", например, траты на электричество. Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы. Документ в том числе позволяет предусмотреть порядок компенсации расходов, связанных с использованием сотрудником личного оборудования.

— Нормы творчества: три закона по конституции напишут с нуля — Большинство поправок будет внесено на рассмотрение после парламентских каникул — В России с нуля будут написаны законы о культуре, о Госсовете и о науке. Об этом "Известиям" сообщил сопредседатель рабочей группы по мониторингу внесения конституционных законопроектов, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Учению — свет: в Госдуме попросили пустить в РФ абитуриентов из СНГ — Поступающим из стран Содружества нужно открыть границы или разрешить пройти экзамены в филиалах российских вузов за рубежом — Госдума предлагает разрешить абитуриентам из стран СНГ приехать в Россию на сдачу вступительных экзаменов, соответствующие запросы направлены в МИД РФ и Россотрудничество. Об этом "Известиям" заявили в комитете ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

— Дорогой перемен: спрос на такси растет вдвое медленнее грузоперевозок — Наибольшей популярностью пользуется доставка стройматериалов и бытовой техники — Направление грузотакси — доставка товаров — после существенного падения в начале карантина растет вдвое интенсивнее пассажирских перевозок. Об этом "Известиям" рассказали представители рынка.

— Цены — боль: в России резко подорожал анальгин — В июне популярный препарат стоил на четверть больше, чем год назад — В июне в России резко подорожал анальгин, выяснили "Известия". По данным государственной системы ЕМИСС, цены на популярное обезболивающее выросли чуть более чем на четверть. Впрочем, в коммерческих структурах есть данные о подорожании анальгина до 38%.

— Экологика: в ФРГ собрались использовать "СП 2" в "зеленых" целях — В Германии надеются на сотрудничество с Россией в области водородной энергетики — "Северный поток 2" может внести вклад в защиту климата, если газопровод будет поставлять "зеленый" водород из России. Об этом "Известиям" заявил председатель комитета в бундестаге по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

— Кодекс отчасти: бюджетное законодательство поправят под компенсацию от "Норникеля" — По планам Минфина, платеж компании за ущерб экологии поступит в федеральную казну — В Бюджетном кодексе (БК) появится специальная норма под выплату "Норникелем" компенсации за разлив топлива в Арктике. Об этом "Известиям" рассказали три источника, близких к правительству. Согласно действующему законодательству возмещение должно поступить в муниципальную казну, то есть в Норильск.

— В ожидании "Триумфа": Поволжье и Урал прикроют новейшие С-400 — На современные системы ПВО перевооружат полки, защищающие Самару и Екатеринбург — Минобороны усиливает защиту Поволжья и Урала. До конца года в регионе перевооружат на новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" два полка.

— Сложности перехода: "удаленкой" недовольно более трети сотрудников — 44% россиян отметили, что в дистанционном формате стали работать дольше — Переход на "удаленку" негативно сказался на работе примерно трети компаний — так считают 25% руководителей и 35% сотрудников.

— "Сложно представить человека в здравом уме, который пошел бы читать сайт Россотрудничества" — Новый глава агентства Евгений Примаков — о "мягкой силе", бренде президента и бессмысленной показухе — Российская гуманитарная внешняя политика не должна предлагать универсальных "пакетных" решений, нужно исходить из тщательного анализа потребностей каждой отдельной страны и региона. В этом "Известия" заверил новый глава Россотрудничества Евгений Примаков.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— 275-я статья Ивана Сафронова — Почему арест известного журналиста вызвал протест у ведущих российских СМИ — Суд арестовал советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Против кого в России возбуждают подобные дела, из-за чего злоупотребления в них особенно опасны и почему под ударом журналисты, разбирался РБК.

— Протестный регион с уголовной перспективой — Какие последствия будет иметь арест главы Хабаровского края — Хабаровского губернатора Сергея Фургала ночью 9 июля задержали по подозрению в организации убийств. Как задержание оппозиционного губернатора отразится на голосовании в протестном регионе, разбирался РБК.

— Зарплаты вернулись к началу века — Аналитики сбербанка оценили масштабы сокращения фонда оплаты труда из-за пандемии — Каждому второму работающему в России сократили зарплату в период пандемии, следует из оценки аналитиков "СберДанных".

— Онлайн-магазины получили вирусную поддержку — Эксперты DATA INSIGHT улучшили прогноз развития отечественной интернет-торговли — Режим самоизоляции привел в российскую онлайн-торговлю не менее 10 миллионов покупателей, утверждают аналитики DATA INSIGHT. По их оценке, новые потребительские привычки ускорят рост интернет- торговли с прежних среднегодовых 28 до 33%.

— АЗС поправятся пивом — ФАС согласна смягчить ограничения на продажу алкоголя — Минпромторг предлагает дополнительно поддержать пострадавшую из-за пандемии сферу торговли: по мнению чиновников, было бы целесообразно вновь разрешить пострадавшим в период самоизоляции автозаправкам торговать пивом.

— Москва на Неве — Гостиницы Петербурга в разы увеличили заполняемость после карантина — Благодаря наплыву москвичей загрузка гостиниц Петербурга в июне, после снятия большинства ограничений, превысила 20%, тогда как в предшествующие месяцы составляла только 4%. В столице спрос на отели восстанавливается медленнее.