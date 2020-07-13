МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 537, до 733 699, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 537 в 84 регионах, в том числе 25,6% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 733 699 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 672, Санкт-Петербурге — 291, в Ханты-Мансийском автономном округе — 270.

Также зафиксировано в Алтайском крае — 235, в Свердловской области — 218, в Нижегородской области — 212, в Ямало-Ненецком АО — 205, в Иркутской области — 203.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Чечне (10), в Севастополе (10), Еврейской АО (6).

За сутки в России выписаны 2 960 человек после COVID-19, за все время выздоровели 504 021 человек.

За сутки умерли 104 человека с коронавирусом, за все время — 11 439.