МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. "Ингосстрах" зафиксировал во втором квартале текущего года рост спроса на консультации врачей в формате телемедицины в РФ в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до более 900 обращений, говорится в сообщении компании.

"Ингосстрах" зафиксировал повышение спроса на консультации врачей в формате телемедицины – за апрель-июнь 2020 года количество обращений выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за апрель-июнь текущего года за консультациями в режиме телемедицины обратились более 900 клиентов "Ингосстраха", — указывается там же.

Как сообщается в релизе, в основном за консультациями обращались взрослые (71% обращений), но также консультировали и родителей по поводу здоровья детей – 29%. Чаще всего клиенты обращались за консультациями к терапевтам и педиатрам – 87%, к другим специалистам гораздо реже — консультации гастроэнтерологов (2,6%), гинекологов (2,1%), неврологов (1,5%), урологов (1,3%) и эндокринологов (1,1%).

При этом страховая компания отметила, что пиковый период обращений зафиксирован в мае 2020 года.

"Пандемия создала новые условия для работы страховых компаний, а также значительно изменила потребительские привычки и предпочтения. Так, введение ограничений во многих городах России привело к определенным сложностям с функционированием медицинских учреждений, получением застрахованными плановой помощи и консультаций специалистов. А для людей из групп риска простой выход на улицу стал серьезным испытанием", — приводятся слова заместителя гендиректора "Ингосстраха" по ДМС Дмитрия Попова.

На его взгляд, актуальность телемедицинских технологий будет только повышаться, а обращение за медпомощью в дистанционном формате станет привычной процедурой.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ.