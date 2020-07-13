МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российские пользователи Facebook могут предъявлять иски к соцсети в российских судах, решил Верховный суд РФ.

Судебная коллегия рассмотрела кассационную жалобу нескольких пользователей. Они просили суд запретить Facebook блокировать и удалять аккаунты, сбор персональных данных, обязать предоставить им право обжаловать действия администратора соцсети, а также возвращать авторские материалы, публикации и фотографии в случае удаления. Истцы также просили восстановить эти аккаунты.

Однако Тверской суд Москвы не стал даже рассматривать иск, указав на его неподсудность и отметив, что правоотношений между сторонами нет. Тогда они дошли до Верховного суда РФ, который обязал рассмотреть иск.

В определении ВС указано, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян; если иск вытекает из договора, который исполняется в РФ; если субъект персональных данных живет в РФ.

"Иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о возмещении убытков и компенсации вреда, могут предъявляться в суд по месту жительства истца", — сказано в определении суда.

Суд указал, что выводы первой инстанции об отсутствии у судов РФ компетенции по разрешению спора с Facebook противоречат нормам права.