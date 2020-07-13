МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь) 7,9%
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь) -20
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май) -8,4% -8,4%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь) 528,9 тыс 400 тыс
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (май) 6 тыс -83 тыс
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -20,4%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май) -20,3% 6%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май) -24,3% 8%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м -10,4%
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (май) -7,49 млрд. ф.ст. -8,2 млрд. ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май) -2,66 млрд. ф.ст.
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,6% 0,6%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) -0,3% -0,3%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь) -0,3% -0,3%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль) -83,1 -65
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль) 63,4 60
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май) -17,1% 14,5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июль) 58,6
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 1,2% 1,1%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,1% 0,1%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,1% 0,5%
15:52 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь) -3,3% -1,5%
15:52 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (июнь) -16,7% -10%
15:53 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь) 62,93 млрд юаней 58,6 млрд юаней
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -17,6%
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
21:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2 млн барр

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром — телеконференция менеджмента
RUB ММК — производственные результаты за 2кв и 1П2020
RUB Ростелеком — закрытие реестра для участия в ГОСА (07.08.2020, в заочной форме) 2,5 (9м2018) + 2,5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 2,5 (9м2019) + 5 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.08.2020) (ао, ап) — див-д 2019

 

 

 