МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев предложил создать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИСС) — для формирования долгосрочных пенсионных накоплений.

Частные лица в РФ с 2015 года могут (минимум на три года) открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей.

Такие счета можно разделить на два типа — в настоящее время помимо получаемого в результате инвестиций дохода инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета).

В акции российских эмитентов инвестировано менее 6% пенсионных накоплений, 62% пенсионных накоплений приходятся на облигации, отметил Тимофеев.

"Понятно, что такой подход обеспечивает сохранность пенсионных средств, но он не оставляет возможности для убедительного замещения зарплаты. В мире НПФ инвестируют 20-30% в акции. Я предлагаю к обсуждению совершенствование требований к инвестиционному процессу НПФ – должны покупать больше акций, также предлагаю создание ИИС 3 типа как дополнения существующих пенсионных схем, но на базе управляющих компаний", — сказал Тимофеев, выступая в понедельник в Совете Федерации.

ИИС 3 типа, предполагающие вложение средств до достижения пенсионного возраста, могли бы создать конкуренцию НПФ как с точки зрения доходности, так и с точки зрения издержек, а также прозрачности для клиентов, заставить НПФ действовать более активно, считает он.

ИИС 3 типа предполагает, что владелец ИИС пополняет его добровольными взносами либо за него это делает работодатель. Кроме того, предусматривается введение инвестиционного вычета, чтобы в дополнение к ИИС 1 или 2 типа граждане могли бы выбирать, открыть ли им счет в НПФ или ИИС 3 типа у управляющей компании, сообщил Тимофеев.