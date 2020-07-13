МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект об особенностях регулирования дистанционной работы, но указала на ряд моментов, нуждающихся в доработке, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании удаленной работы.

Предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы". В документе отмечается, что используемые в проекте понятия "время взаимодействия" и "неприкосновенность времени отдыха" нуждаются в дополнительном уточнении с учетом положений Кодекса о режиме рабочего времени и времени отдыха.

Кроме того, юристы кабмина считают необходимым предусмотреть последствия отказа работника от дистанционного формата работы и установить способы получения его согласия при упрощенном порядке введения такого режима, а также возможность реализации права на использование личного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации при условии, что такое право предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе.

Как добавляется в документе, в законопроекте целесообразно более полно урегулировать особенности комбинированной дистанционной работы, предусмотрев возможность заключения трудового договора с чередованием формата работы — то удалённо, то стационарно.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", — указано в документе.

Инициатива предлагает ввести три ключевых понятия. Первое — дистанционная (удаленная) работа, второе — временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим работы предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.