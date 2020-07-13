МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" вновь продлила удаленный режим работы сотрудников — на месяц, до 1 сентября, в течение нескольких следующих месяцев будет внедрять изменения, необходимые для перевода работников на гибкий график, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости письма главы группы Оливера Хьюза сотрудникам.

"Мы приняли решение сдвинуть наше возвращение в офис еще на месяц – до 1 сентября. Хотя понимаем, что и потом мы не будем работать в привычном режиме. Но мы готовы искать лучший способ организовать нашу совместную работу, ориентируясь на новые ограничения, которые диктует нам COVID. Поэтому, если говорить о ближайшей перспективе — в нашем офисе мы не сможем находится все вместе одновременно и будем чередовать посещаемость так, чтобы снизить возможности для распространения вируса", — говорится в письме главы группы сотрудникам.

Отмечается, что компания ставит своей целью предоставить работникам возможности для гибкого графика, чтобы выбирать, как и где работать с максимально возможной эффективностью, а офис станет местом для важных встреч, определения новых трендов и задач и знакомства команды.

"Переход на новый формат требует большого количества предварительной работы. Поэтому команды HR, АХО, IT работают слаженно и готовят нужные изменения, которые мы будем внедрять в течение следующих нескольких месяцев. Как всегда, сначала мы будем тестировать наши наработки на небольших командах и потом постепенно внедрять на всю компанию", — добавил он.

Ранее группа сообщала, что сотрудники в связи с распространением в России коронавируса постепенно начали переходить на удаленный режим работы с 17 марта.