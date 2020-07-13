МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Обязательная 14-дневная изоляция для прибывающих в РФ с 15 июля отменяется, необходим документ с отрицательным тестом на новую коронавирусную инфекцию, соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анна Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Иностранным гражданам: при пересечении государственной границы РФ информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 c предоставлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии)", — говорится в документе.

Прибывшим в РФ без документа с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию COVID-19 дается три дня, чтобы пройти тест.

"В случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории РФ. Оплата исследования осуществляется в соответствии с законодательством РФ", — говорится в документе.

Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу с 15 июля.