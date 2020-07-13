МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Спецслужбы при необходимости смогут взломать зашифрованные программой VeraCrypt сообщения, это общедоступный шифровальщик, а не "шпионское" ПО, рассказал РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Ранее в понедельник адвокат арестованного по делу о госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Иван Павлов сообщил, что, по мнению следствия, при общении с зарубежными спецслужбами Сафронов использовал программное обеспечение для шифрования, а именно VeraCrypt.

"VeraCrypt — это бесплатный и открытый проект, которым может воспользоваться кто угодно, от школьника до террориста. Само по себе его применение ничего не значит, это не специальный шпионский инструмент, и есть множество энтузиастов шифрования, которые необязательно используют такие программы для скрытия чего-то криминального", — сообщил эксперт.

"Взломать данные, зашифрованные такой программой, реально: хотя перед прямым перебором они, скорее всего, выстоят (по крайней мере, продержатся долго), но если действительно у спецслужб, допустим, есть необходимость получить данные и цель известна, то никто не мешает физически или иным способом доставить программу-кейлоггер на устройство, на котором используется VeraCrypt", — добавил он.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.