МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, гарантирующий всем увольняемым в связи с ликвидацией организации право на выплату выходного пособия и сохранение среднего месячного заработка.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения касаются организаций, расположенных в районах Крайнего Севера. Согласно постановлению КС, первая часть статьи 178 ТК РФ не соответствует Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в ней положение не дает возможности получить выплату тем уволенным при ликвидации организации работникам, которые приобрели право на нее после прекращения деятельности юридического лица.

Как поясняется, выплата выходного пособия и среднемесячного заработка увольняемому работнику гарантирована, если право на нее возникло, пока бывший работодатель продолжает свою экономическую деятельность. Однако к моменту возникновения такого права в единый государственный реестр юридических лиц уже могут быть внесены сведения о прекращении деятельности организации. В таком случае сотрудник лишается возможности получить положенные выплаты.

Законом восполняется пробел в трудовых отношениях в части права всех увольняемых сотрудников на получение гарантии в виде выплаты выходного пособия и сохранения среднего заработка на период трудоустройства (но не более чем на два месяца).

Также закрепляется обязанность работодателя (не позднее 15 календарных дней со дня обращения сотрудника) выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, средний месячный заработок за 2-й месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.

Кроме того, предусматривается право работодателя взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка.