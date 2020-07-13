МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил ряд мер по реформированию системы обязательного медицинского страхования (ОМС) с целью поэтапного перевода ее к классическим страховым принципам, сказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

В частности, одной из мер союз видит введение федеральной лицензии на осуществление деятельности по ОМС для страховых медицинских организаций (СМО).

"Мы готовы были бы разделить, как страховые медицинские организации, с государством финансовую ответственность за работу этой отрасли. Двигаться в этом направлении надо целым рядом системных мер. Первая из них – внедрение федеральной лицензии на осуществление деятельности по ОМС для страховых медицинских организаций, чтобы не было игнорирования прав человека по территории", — отметил он на заседании Совета по развитию финрынка при Совфеде.

Кроме этого, для выстраивания системы защиты прав и интересов пациента в любой точке страны, необходимо построить систему экстерриториальной защиты прав граждан, использовав опыт обязательных видов страхования, например, ОСАГО, страхование опасных промышленных объектов. Также для этого необходимо включить в функционал СМО осуществление межтерриториальных расчетов, подключить СМО к единому цифровому медицинскому обслуживанию и провести вертикализацию построения системы фондов ОМС.

Он также отметил, что необходимо организовать прозрачное взаимодействие между ГИС ОМС и ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения) с целью получения электронных первичных документов страховыми медицинскими организациями для проведения экспертизы медицинской помощи.

Начало такой реформы должно быть крайне аккуратным, потому что эта модель затрагивает очень важные моменты нашей жизни, отметил он и предложил для начала провести пилотный проект в нескольких регионах. Он отметил, что при успехе "пилота" эта модель может быть масштабирована на всю страну.