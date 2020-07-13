БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июл /ПРАЙМ/. Власти Эквадора хотят как можно скорее разрешить проблему с поставками креветок в Китай, которые пострадали после обнаружения на коробках с этими замороженными морепродуктами COVID-19, сообщил замминистра по внешней торговли Даниэль Легарда.

Таможня Китая обнаружила COVID-19 на упаковках импортированных из Эквадора замороженных белых южноамериканских креветок. Образцы, взятые с самих морепродуктов и с внутренней стороны упаковки, оказались отрицательными. Таможня Китая приняла решение временно отозвать лицензию трех предприятий в Китае и запретить импорт их продукции.

"Мы выразили властям Китая нашу готовность разрешить сомнения относительно информации, которая есть у таможни, и проверить точное соблюдение всех протоколов по биобезопасности. Санкции распространяются только на три учреждения", — сказал Легарда в интервью телеканалу Ecuador TV.

Он отметил, что эквадорская экспортная продукция соответствует строгим протоколам по биобезопасности. "Мы надеемся решить эту проблему наилучшим образом и как можно скорее", — добавил замминистра.

Китай является основным рынком для эквадорских креветок (составляет 62%). В прошлом году поставки в эту страну превысили 2 миллиарда долларов. Сектор креветок является одним из основных для экономики страны, он создает более 261 тысячи прямых и косвенных рабочих мест.

Накануне президент Эквадора Ленин Морено сообщил, что направил письмо председателю КНР, чтобы найти совместное решение проблемы и сохранить авторитет латиноамериканской страны на этом рынке.