ВАШИНГТОН, 13 июля (Dow Jones). Дефицит бюджета США в июне составил 864 млрд долларов США, почти достигнув размера дефицита за весь 2019 финансовый год, поскольку расходы федерального правительства утроились в связи с необходимостью бороться с пандемией коронавируса, тогда как налоговые поступления резко сократились. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве финансов США.

Расходы бюджета в прошлом месяце выросли до 1,1 трлн долларов, причем приблизительно половина этой суммы пришлась на займы малому бизнесу в рамках программы защиты заработных плат. Конгресс принял соответствующий закон в марте с целью помочь небольшим компаниям справиться с затратами на оплату труда и избежать увольнений.

Расходы на социальную поддержку тоже выросли, поскольку миллионы американцев по-прежнему оставались без работы. Выплаты на пособия по безработице увеличились с примерно 2 млрд долларов в июне 2019 года до 116 млрд долларов в прошлом месяце, и около половины этих расходов было связано с решением конгресса о повышении еженедельных выплат на 600 долларов. Повышенные пособия будут действовать до конца текущего месяца, если законодатели не примут решения об их продлении.

Государственные траты на прочие социальные программы, включая расходы на продуктовую помощь и здравоохранение, тоже возросли, поскольку пандемия по-прежнему оказывала давление на экономическую активность.

Тем временем поступления в федеральный бюджет снизились на 28%, до 241 млрд долларов, отчасти из-за решения президентской администрации отложить крайний срок уплаты налогов до 15 июля. Обычно приток средств в бюджет наблюдается в июне, когда компании и физические лица выплачивают налоги, и в Министерстве финансов ожидают, что часть этой прибыли поступит в июле, хотя и будет несколько менее внушительной ввиду падения заработных плат и спада экономической активности.

Представленные в понедельник данные Министерства финансов соответствовали оценкам Бюджетного управления конгресса (CBO), которые были опубликованы на прошлой неделе. Теперь в CBO ожидают, что годовой дефицит бюджета США за финансовый год, заканчивающий в сентябре, составит 3,7 трлн долларов.

Бюджетный дефицит обычно увеличивается в периоды экономического спада, поскольку падение занятости приводит к росту издержек на социальную помощь, включая пособия по безработице и продуктовые талоны, а также негативно влияет на поступления в бюджет. В отличие от предыдущих кризисов, на момент начала пандемии коронавируса дефицит бюджета США и так был на подъеме и в 2020 финансовом году должен был превысить 1 трлн долларов.

Конгресс одобрил выделение 3,3 трлн долларов на борьбу с вирусом, стимулирующие выплаты американским домохозяйствам, а также предоставление экстренных займов и грантов бизнесу, правительствам штатов и муниципалитетам.

Дефицит бюджета за первые девять месяцев текущего финансового года составил 2,7 трлн долларов, что более чем в три раза превышает размер дефицита за тот же период предыдущего года, тогда как бюджетные поступления за октябрь-июнь сократились на 13% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а общие расходы увеличились на 49%.

— Автор Kate Davidson; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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