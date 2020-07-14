МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Новый премьер Белоруссии Роман Головченко впервые совершит рабочий визит в Россию, где проведет переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Четырнадцатого июля 2020 года в Москве председатель правительства Российской Федерации М. В. Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Республики Белоруссия Р. А. Головченко", — сообщила пресс-служба российского кабмина.

Предполагается, что главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства.

"Особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов", — говорится в сообщении.

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР

О назначении главы Госкомвоенпрома Головченко на пост премьера сало известно 4 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свое решение назначить Головченко тем, что это надежный человек и неплохой организатор. При этом белорусский лидер потребовал от нового состава правительства снизить зависимость от России за счет диверсификации рынков сбыта собственной продукции. Сам Головченко заявлял, что считает первоочередной задачей избавление экономики республики от углеводородной и "иной конъюнктурной зависимости".

Мишустин одним из первых поздравил Головченко с назначением. Он тогда подтвердил готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства, отметил важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств (СНГ). Российский премьер также выразил удовлетворение развитием союзнических отношений между странами, укреплением торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Он подчеркнул успешную реализацию крупных проектов в энергетике, промышленности, в высоких технологиях и других областях.

В то же время Головченко провел первую международную встречу с коллегой из Венгрии Виктором Орбаном, который находился в Белоруссии с официальным визитом. По словам главы Совмина, Венгрия для Белоруссии — очень важный партнер. Головченко отметил, что Минск благодарен за принципиальную позицию, которую Венгрия занимает по поводу антибелорусских санкций.

ВСТРЕЧИ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ

В этом году Мишустин уже встречался с белорусским коллегой, но тогда это был Сергей Румас. Их переговоры прошли 31 января в Алма-Ате по завершении заседания Евразийского межправсовета. Эта встреча стала первой после вступления Мишустина в должность российского премьера.

Уже 11 марта Румас посетил Москву с рабочим визитом. В ходе его встречи с Мишустиным обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия. Также состоялись их контакты по видеосвязи 10 и 23 апреля в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета и 29 мая — в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ.

В 2019 году главы правительств двух стран встречались 12 раз.

ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ

Одной из тем предстоящей встречи могут стать недавние слова белорусского лидера, заявившего о вмешательстве извне в выборы в республике. Лукашенко отмечал, что "применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела". В то же время Кремль отмечал, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах, тем более в Белоруссии.

Главы правительств также могут обсудить ситуацию с Белгазпромбанком. Его на протяжении 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, который планировал участвовать в президентских выборах в стране.

Банк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% его акций. В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, 18 июня были задержаны.

Еще одной темой для переговоров может стать ситуация с поставками деталей из России на Барановичский авиаремонтный завод. По словам Лукашенко, РФ "от случая к случаю наклоняет этот завод по поставкам комплектующих для ремонта и модернизации летательных аппаратов".

Вряд ли премьеры обойдут стороной тему коронавируса. Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Лукашенко предложил республике воспользоваться лекарством от COVID-19, которое российская сторона получила на основе японских препаратов. Лукашенко отметил тогда, что лекарство будет закуплено в необходимом объеме.

Остаются вопросы и в теме поставок нефти и газа в Белоруссию. Минск настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры минэнерго республики проводит с "Газпромом" и российским минэнерго. Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.

Кроме того, Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с Россией как с основным и традиционным поставщиком. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Минск работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ — по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды.