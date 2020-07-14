МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Советники президента США Дональда Трампа исключили возможность разрушения привязки гонконгского доллара к американскому, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, ранее в Белом доме и госдепе заговорили о возможности ограничить доступ банков Гонконга к долларам с целью нанести удар по Пекину. Тем не менее, достаточной поддержки эта идея не нашла, а ее противники посчитали, что реализовать этот шаг будет трудно и он в конечном итоге может навредить самим США.

Отношения между США и Китаем вновь обострились в последнее время из-за закона о защите национальной безопасности специального административного района страны — Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Кроме того, в последние месяцы отношения двух стран накалены и по целому ряду других причин: пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, торговые отношения, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями.