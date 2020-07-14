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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Цели с поправкой на все пережитое — Зафиксированные в майских указах 2018 года целевые показатели социально-экономического развития в сентябре 2020 года будут скорректированы. Правительство Михаила Мишустина получит де-факто собственный среднесрочный план действий до 2024 года, а часть национальных целей развития указом президента Владимира Путина будет определена до 2030 года.

— Обнуление пройденного — 13 июля президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и предложил по его итогам скорректировать эти проекты в трехмесячный срок.

— Ивана Сафронова обвинили не конкретно — Следственное управление ФСБ предъявило официальное обвинение в государственной измене Ивану Сафронову, бывшему корреспонденту газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", в последнее время работавшему советником главы "Роскосмоса".

— Аттракцион ожидаемой скудости — Ограничительные меры по борьбе с пандемией COVID-19 обрушили спрос на аттракционы. Через бизнес-омбудсмена Бориса Титова производители развлекательного оборудования попросили главу Минпромторга Дениса Мантурова субсидировать закупки их продукции на 1 млрд руб.

— Спрос расселяет предложение — Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.

— Триллион пишем, два в уме — Доходы федерального бюджета за первую половину 2020 года отстали от выросших из-за эпидемии расходов почти на 1 трлн руб. Сколько получившийся дефицит бюджета составляет в привычных процентах ВВП, Минфин уже второй месяц не сообщает.

— Россия открывает для себя зеленые финансы — ВЭБ.РФ, Минэкономики и ЦБ подготовили рекомендации по зеленому финансированию и описание проектов, которые могут его получить. Появление национального стандарта не только запускает в РФ рынок льготного финансирования экологически ориентированных проектов, но и открывает российским игрокам потенциальный доступ к международному рынку зеленых облигаций, объем которого в 2020 году оценивается в $350 млрд.

— Соцзащите потребуется лечение — Системы социальной поддержки пожилых на дому и в учреждениях по итогам пандемии коронавируса потребуется реформировать во всем мире, пришли к выводу эксперты Высшей школы экономики. Они указывают, что во многих случаях существующие форматы не помогли снизить риски для старших граждан, а, напротив, способствовали распространению инфекции.

— Полпред усомнился в линии защиты — Полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск, где в понедельник продолжились протесты против ареста губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации заказных убийств. Господин Трутнев подверг критике работу администрации края, но заявил, что у протестующих есть право выражать свое мнение, даже если они не знали всех подробностей биографии губернатора.

— Ивану Сафронову подставили грудь и спину — Причиной массовых задержаний полицией журналистов в понедельник у СИЗО Лефортово стали требования к дресс-коду. Работники СМИ пришли сюда поддержать советника "Роскосмоса", бывшего журналиста "Ъ" Ивана Сафронова, которому предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК).

— У Армении и Азербайджана обострилось хроническое — На границе между Арменией и Азербайджаном произошел самый крупный военный инцидент за последние годы. Начавшись в воскресенье, перестрелки продолжались и в понедельник. В Баку заявили, что погибло четверо азербайджанских военных и более двадцати — армянских.

— Торгцентры проторговались — Передача регионам права определять сроки снятия связанных с пандемией ограничений привела к резкой разнице тенденций на локальных рынках. В то время как, например, в Москве торгцентры работают уже почти месяц, в семи других городах-миллионниках объекты закрыты, а убытки девелоперов исчисляются миллиардами рублей.

— Потребители вспомнили про свет и тепло — Платежи за электроэнергию, тепло и воду, как и ожидалось, резко сократились в начале карантина, однако уже в мае ситуация стала улучшаться, оценили аналитики "СПАРК-Интерфакс". Однако общие показатели все еще далеки от прошлогодних уровней, предупреждают участники рынка, что грозит энергетикам кассовыми разрывами к концу года.

— Рабочих отследят по часам — IT-интегратор Gaskar Group инвестировал в компанию Wokka Lokka, известную разработкой технологий, которые легли в основу приложения "Социальный мониторинг" московской мэрии. Вместе они планируют вложить $1,5 млн в создание "умных часов" для строителей, которые позволят перераспределять персонал в реальном времени и следить за здоровьем сотрудников.

— Угля дали за границу — В июне погрузка угля на экспорт на сети ОАО РЖД впервые с начала года вышла в плюс. В ОАО РЖД надеются, что угольщики нарастят экспортные отправки через порты Северо-Запада, где пока не достигаются согласованные монополией с Кузбассом объемы поставок.

— Серебро зеленеет — Цена на серебро обновила десятимесячный максимум, закрепившись выше уровня $19 за унцию. Подъем цен связан с ослаблением доллара США, растущими инфляционными ожиданиями, а также промышленным спросом, в частности, со стороны зеленой энергетики.

— Мораторий сняли со щитов — Крупнейший оператор наружной рекламы Russ Outdoor воспользовался правом на отказ от моратория на банкротство. Это становится распространенной мерой: как правило, компании отказываются от моратория из-за сопровождающих его запретов или особых договоренностей с банками.

— ЦБ смягчился к кредитам — Банк России опубликовал проект указания, которым смягчил часть требований к банкам в части резервирования, а ужесточения, которые имеются в документе, могут вступить в силу только в следующем году. При этом в проекте кредитные каникулы признаются реструктуризацией.

— Спрос расселяет предложение — Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек — однокомнатным квартирам.

— "Мы сокращаем производство вдвое" — Глава Boeing в России Сергей Кравченко о последствиях пандемии и конкуренции с МС-21.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Путин отложил срок реализации нацпроектов — На вчерашнем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин поручил правительству при участии Госсовета скорректировать нацпроекты с учетом новых национальных целей. При этом срок исполнения нацпроектов будет сдвинут с 2024 на 2030 г.

— Армения и Азербайджан обменялись обстрелами — Министерство иностранных дел России выразило серьезную озабоченность в связи со случившимся 12 июля обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе и призвало обе стороны к сдержанности и соблюдению соглашения о перемирии. Об этом говорится в опубликованном 13 июля заявлении российского внешнеполитического ведомства.

— Иван Сафронов ждет от следователей ответов на свои вопросы — Следствие предъявило 13 июля обвинение в государственной измене (ст. 275 УК) советнику гендиректора "Роскосмоса" и бывшему корреспонденту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову.

— Президент Польши продолжит курс на построение "альтернативной" Европы — Действующий президент Польши Анджей Дуда одержал победу по итогам прошедшего 12 июля второго тура президентских выборов. По предварительным данным, Дуда набрал 51,2% голосов, а его оппонент от либерально-консервативной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский – 48,8%.

— "Вмененка" для олигархов — До конца июля правительство должно разработать законопроект о фиксированном налоге на зарубежные доходы россиян. Как отмечал Владимир Путин в обращении к нации 23 июня, сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и запутанной схеме.

— Вирус гонит россиян в деревню — Пандемия коронавируса показала, что российская стратегия территориального развития была ошибочной. Такой вывод следует из нового исследования специалистов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

— Минтранс готов изменить правила субсидирования авиакомпаний — Единственная отраслевая мера поддержки гражданской авиации – это субсидии, которые авиакомпании получают по принятому в мае постановлению правительства. Согласно ему авиакомпаниям выделяется 23,4 млрд руб. из резервного фонда, поддержать авиакомпании на эту сумму поручил президент Владимир Путин.

— Четверть торговых центров может закрыться к осени — Практически все торговые центры были закрыты с конца марта, в них могли работать только магазины, продающие товары первой необходимости, – продуктовые, аптеки и т. п. Ограничения на посещение ТЦ в Москве были сняты 1 июня, а во многих регионах они закрыты до сих пор.

— Россия рассмотрит отмену квот на импорт турецких помидоров — Минэкономразвития попросило Минсельхоз рассмотреть вопрос отмены квоты на импорт томатов из Турции с учетом баланса рынка, а также оценить возможные последствия этой меры для российских производителей. Об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы по защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которое прошло 23 июня.

— Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям — Пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), хотя они в отличие, к примеру, от алкоголя и табака не являются подакцизными.

— Коронавирус увеличит долги компаний на $1 трлн — В 2019 г. корпоративный долг тоже вырос – на 8% до $8,3 трлн. Но причину аналитики Janus Henderson называют другую – большое количество слияний и поглощений, для которых компании часто привлекают заемные средства, а также привлечение ими займов для выкупа собственных акций и выплаты дивидендов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Похвала дистанции — Изменится ли время и мир после мировой пандемии? Повлияла ли эпидемия на разразившуюся после нее войну с памятниками? Как выйти из этой войны непобежденным? На эти вопросы "РГ" отвечает директор Государственного Эрмитажа, академик Михаил Пиотровский.

— Переработка подходов — В России ежегодно образуется 60 млн тонн твердых бытовых отходов, при этом 40-60% из них — ценное сырье. На переработку идет пока только 6-7% мусора. Но эту долю можно увеличить с помощью систем автоматической сортировки и распознавания отходов.

— Газ — и навсегда — Перевод автомобиля на газ позволяет среднему таксисту экономить в день тысячу рублей, а для бизнеса выгода еще ощутимее. Что ждет программу по льготному переводу автомобилей на газ, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минэнерго Антон Инюцын.

— Чтобы это не качалось — В среду на министерской встрече ОПЕК+ решится судьба сделки по ограничению добычи нефти, которая пока действует до августа. Не исключено, что участники пакта, учитывая риски, пойдут на продление действующих условий сокращения еще на месяц или два.

— Подарок без возврата — Суды отказали мужчине, просившему взыскать 6 млн рублей "необоснованного обогащения" со своей бывшей сожительницы. С их решением согласился и Верховный суд. Истец платил "в силу личных отношений", никакими обязательствами траты "не были обусловлены".

— Нацпроект для человека — Нацпроекты продлят до 2030 года и скорректируют с учетом уроков пандемии и выбора людей на голосовании по Конституции. Такое поручение дал Владимир Путин. Он назвал нацпроекты основным механизмом решения системных задач развития.

— Добавили удобства — Маткапитал могут разрешить использовать на газификацию, водоснабжение, водоотведение индивидуальных домов. Комитет Совфеда по социальной политике планирует выступить с соответствующим законопроектом. Об этом "РГ" сообщила глава комитета Инна Святенко.

— Без лишних цифр — Аналоговым каналам продлят вещание на занимаемых ими частотах до 19 августа 2021 года. Такое решение приняла 13 июля 2020 года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

— Ставка на рубль — Деноминации рубля не будет, а ключевая ставка может еще снизиться. Об этом рассказала в понедельник глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

— С COVIDом на урожай — Кабмин подготовил новые меры поддержки для российских аграриев на фоне пандемии. Сельхозпроизводители смогут отложить на год уплату процентов по "коротким" кредитам, а по инвестиционным кредитам не платить как по процентам, так и по основному долгу.

— Вихри враждебные — Приэльбрусью снова, как и три года назад, угрожают разрушительные сели. Это наиболее опасная природная угроза, о которой на очередном селекторе в Национальном антикризисном центре предупредили спасатели.

— Заход на просадку — Российский союз промышленников и предпринимателей подготовит предложения об увеличении субсидий авиаперевозчикам в несколько раз. Убытки авиации по итогам года могут составить 350 млрд рублей, без дополнительной господдержки не обойтись, считают авиаторы.

— За что судью не лайкнут — Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил о необходимости подготовить рекомендации для судей, как вести себя в интернете. По его словам, следует соблюдать аккуратность в социальной сети не только людям в мантиях, но и их родственникам.

— Лучше в объезд — В центре столицы возле стен Кремля начался капитальный ремонт Большого Каменного моста. Капремонта на нем не проводили с момента постройки в 1938 году, так что откладывать работы было уже нельзя. Но автомобилистам теперь нужно учитывать, что проезд по центру станет еще сложнее.

— Улицы стали безопасней — МВД опубликовало краткую характеристику состояния преступности в России за январь — июнь.

— Оставили без статуса — Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.

— Зацепился за провода — В понедельник рано утром в Большеболдинском районе Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2. Один человек погиб, второй в тяжелом состоянии попал в больницу.

— Защита от санкций и вируса — Как пандемия коронавируса отразилась на экономической безопасности России и почему наша страна вышла из нее с меньшими потерями, чем даже более развитые в экономическом плане страны. Об этом в интервью информагентствам и "Российской газете" рассказал помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.

— Секрет для всех — Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову следствие ФСБ официально предъявило обвинение в госизмене.

— Нужна вода! — Российские военные прокладывают на полуострове Крым трубопровод протяженностью более 60 километров. Он соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища. Для региона, чья экономика во многом зависит от запасов воды, это очень серьезная помощь.

— Процессор не пошел — Компания TSMC, которая делает процессоры для подавляющего большинства производителей смартфонов в мире, не смогла вовремя начать выпуск новых чипов A14 Bionic, которые должны появиться в новых флагманах компании Apple.

— Гуманный формат — С какими последствиями карантина столкнулись приюты для животных в России? Как повлияла пандемия коронавируса на отношение людей к своим братьям меньшим? Что нужно исправить в законодательстве, чтобы им жилось хорошо? Эти вопросы обсудили эксперты.

— Запасы прочности — Складские комплексы гораздо легче, чем другие сегменты коммерческой недвижимости, пережили коронакризис, считают эксперты.

— Под гордым флагом — В Финский залив зашли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел" Северного флота. По словам главкома ВМФ Николая Евменова, их экипажи будут участвовать 26 июля в главном военно-морском параде.

— Вагоны под откос — Следственный комитет России разбирается со сходом вагонов грузового поезда в Тульской области. Там идет доследственная проверка. Занимается ей Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

— Бои на побережье — В Абхазии прошли крупные учения, в которых, помимо солдат и офицеров дислоцированной в республике 7-й российской военной базы, участвовали подразделения местной армии. Они защищали побережье от условного противника на полигонах Нагвалоу и Цабал.

— Проиграла Европа — Выборы в Польше с небольшим перевесом выиграл действующий глава государства Анджей Дуда. Исход голосования показал, что страна расколота на два лагеря, которые объединяет только ­желание, чтобы в стране хорошо жилось простым гражданам.

— "Моисей" защитит — В Венеции состоялось тестирование системы защитных барьеров "Моисей", призванных не допустить повторения очередного катастрофического затопления "города на воде". За испытаниями с берега лично следил итальянский премьер Джузеппе Конте.

— Риелтор в Белом доме — СМИ рассказали о желании Дональда Трампа продать Пуэрто-Рико.

— "Зе" взял паузу — Верховная рада должна была принять постановление о дате проведения местных выборов: голосование планировалось провести 25 октября. Но в последний момент президент Зеленский отозвал предложенный законопроект без объявления причин.

— Нет знака — нет штрафа — Машину Евгения увезли на штрафстоянку якобы за то, что он припарковал ее в неположенном месте. Но автомобиль стоял в тупике, где вообще нет никакого движения. В ситуации разбирался Верховный суд.

— Выходные с пособием — Медикам компенсируют пропущенный из-за пандемии отпуск — Медицинским работникам компенсируют отпуск, от которого они вынуждены были отказаться из-за ситуации с коронавирусом. В связи с этим из резервного фонда правительства дополнительно выделено более 5 млрд рублей.

— "03" — не игрушка — Министерство юстиции России предлагает ввести специальное наказание для родителей, чьи чада баловства ради потревожили экстренные службы. Так, хулиганский звонок в скорую помощь или пожарную команду может обойтись в 2-3 тысячи рублей.

— Взлететь выше неба — Основанный 60 лет назад детский центр "Орленок" принимает юбилейную смену 2020 года. Даже в условиях коронавируса "Орленок" остается местом не только отдыха, творчества, но — центром новаторского воспитания, рассказал его директор Александр Джеус.

— Робот в хорошие руки — В России эксплуатируется всего пять тысяч промышленных роботов. Сейчас в среднем на обслуживание 5 роботов требуется один человек. Чтобы достичь среднемирового уровня плотности роботизации, к 2025 году армия квалифицированных сотрудников должна достичь 44 тысяч человек.

— Вместе по отдельности — Удаленное взаимодействие людей друг с другом является сложным с психологической точки зрения, показало исследование. Для решения этих проблем в Microsoft Teams станут доступны две новые функции, максимально приближающие виртуальные встречи к реальным.

— Симпатичный и нескучный — Линейка бюджетных смартфонов Samsung в этом году получилась удачной. В ней есть варианты на любой вкус и кошелек. Один из самых популярных смартфонов в этом году — Galaxy A51. Его цена составляет 19990 рублей за версию на 64 Гб и 21990 за вариант со 128 Гб. Давайте разберемся, стоит ли он своих денег?

— Код для беспилотника — В сети появился проект Project ASLAN, который представляет собой открытый исходный код для разработки беспилотного автомобиля всеми желающими. Он содержит протестированное в условиях реального дорожного движения и полигонов программное обеспечение.

— Машина думает иначе — Все ныне существующие примеры искусственного интеллекта (ИИ), в том числе персональные голосовые помощники ("Алиса", Alexa, Siri и так далее), не могут думать самостоятельно. Это так называемый искусственный интеллект узкого назначения. Он запрограммирован на решение какой-либо одной задачи, например, анализа данных или игры в шахматы. Ученые выделяют еще два уровня ИИ, которые пока недоступны человечеству.

— Показали киберкласс — В Минпросвещении придумали, как превратить компьютерные игры из развлечения в полезный помощник для образования. Для этого был запущен челлендж Кружкового движения национальной технологической инициативы. Цель — разработать мобильную игру в жанре hypercasual.

— Креатив и позитив — Как ученик может помочь своей школе выиграть 2 миллиона рублей? При этом решить реальные суперинтересные задачи от ведущих компаний? А еще "прокачать" креативность и командную работу? Все это будет доступно ребятам — участникам "Большой перемены". Это крупнейший в стране конкурс для школьников, который входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей".

— Педагоги вышли в топ — В эти дни около 700 тысяч ребят сдают ЕГЭ. Но не все, а только те, кто планирует поступать в вуз. Российское движение школьников (РДШ) узнало у ребят, чем они хотят заняться после одиннадцатого класса.

— Все по-частному — РосНОУ еще пятнадцать лет назад одним из первых в стране получил разрешение на дистанционное обучение. Его ректор Владимир Зернов рассказал, какими станут университеты после пандемии и какое место займет удаленное обучение.

— "Станкин" в точке кипения — Это хороший знак, когда преподаватели и студенты встречают 90-летие своего университета в "Точке кипения". Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с юбилеем и акцентировал важное во все времена обстоятельство: не стареть душой и не останавливаться на достигнутом.

— Час Speak — Лишь 15 процентов российских студентов свободно говорят на английском языке и могут уверенно пользоваться им в работе, выяснили эксперты. При этом специалисты отметили, что знание языка напрямую зависит от карьерных планов молодых людей.

— Покататься от души — Недавно в Казани открылся молодежный экстрим-парк URAM — самый большой в России. О его значимости, перспективах наших спортсменов в олимпийском отборе и о многом другом "РГ" побеседовала с президентом Федерации скейтбординга России Ильей Вдовиным.

— Слон в посудной лавке — Первого августа после многомесячной паузы готовятся к открытию кинотеатры. Среди первых премьер — семейный триллер "Мой шпион", которым в марте закрылись кинотеатры мира. Подробнее об этой ленте — в материале обозревателя "РГ".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Неигровая площадка: чем будет заниматься Госсовет — Госсовет станет главной площадкой для диалога президента с регионами. На его заседаниях будут не только обсуждать вопросы государственного значения, но и подводить промежуточные итоги работы на местах. Из малозаметной структуры совет может превратиться в один из основных органов политической системы. Для определения его нового статуса в ближайшее время примут отдельный федеральный закон.

— Целебный кредит: в Хабаровске вынесен приговор псевдомедику — Первый процесс по делу о фиктивных медицинских центрах, сколотивших миллионы на обмане пожилых граждан, завершился обвинительным приговором, об этом сообщили 13 июля в хабаровской краевой прокуратуре. В отношении менеджера отдела продаж было доказано почти 40 эпизодов мошенничества. Осужденной назначено условное наказание.

— Хотел как лучше: жителя Великого Новгорода обвинили в вандализме из-за покраски фонтана — Житель Великого Новгорода Андрей Огнев решил преобразить фонтан "Садко" в Кремлевском парке в центре города: убрал мусор, очистил от грязи и покрасил скульптуры Садко и Волховы золотой и серебряной краской. Только правоохранители такое благоустройство не оценили и завели на мужчину уголовное дело по статье "Вандализм". Теперь мужчине может грозить наказание вплоть до ареста на три месяца.

— Молл-помалу: ТЦ в 27 городах РФ по-прежнему закрыты из-за пандемии — Торговые центры в 27 городах по-прежнему закрыты. Об этом Союз торговых центров (СТЦ) России проинформировал Минпромторг, рассказал "Известиям" президент Союза Булат Шакиров. В числе таких городов — Санкт-Петербург, Хабаровск и другие. Ежедневно закрытый ТЦ теряет около 50 млн рублей, и дальнейший простой грозит банкротством.

— За Vera и Отечество: что нового появилось в деле Ивана Сафронова — В постановлении о привлечении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова в качестве обвиняемого нет информации о том, что он получал от иностранных разведок деньги за передачу сведений. Об этом 13 июля сообщил адвокат экс-журналиста. Однако доказательством отсутствия вины для суда это не является, отметил источник "Известий" в правоохранительных органах.

— Лицом к народу: единая биометрическая система получит госстатус — Единую биометрическую систему (ЕБС) планируют наделить статусом государственной по аналогии с Госуслугами и ЕСИА. Об этом "Известиям" рассказали в Минкомсвязи и "Ростелекоме", который выступает оператором системы.

— Не всё Tik-топ: почему США и Австралия ополчились на сервис — Популярное мобильное приложение TikTok для создания и просмотра коротких видео рискует попасть под запрет на территории США и Австралии. В обеих странах считают, что, маскируясь под соцсеть, оно незаконно собирает данные о пользователях и потому представляет угрозу нацбезопасности. В конце июня TikTok уже был признан "наносящим вред суверенитету и целостности Индии".

— Окно роста: какой будет новая цифровая платформа для малого бизнеса — "Известия" выяснили, какие сервисы войдут в новую цифровую платформу для поддержки малых и средних предприятий, создание которой запланировано общенациональным планом действий по восстановлению экономики. По информации двух близких к правительству источников, она соединит в себе 25 различных услуг — от консультаций в ФНС до онлайн-бэк-офиса.

— QR-ход: билет на самолет и страховку можно купить через СБП — К системе быстрых платежей (СБП) начали подключаться крупные авиаперевозчики и страховщики. По QR-коду уже можно купить билет на рейс S7 Airlines и полис "Капитал Лайф Страхование жизни". Об этом "Известиям" сообщили в компаниях, а также в Райффайзенбанке, выступившем их партнером. Аналогичные планы есть у Страхового дома ВСК и "АльфаСтрахования", рассказали их представители.

— Компенсация факта: Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли — Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли. Основная часть реформы — компенсация потерь бюджета от неудачно введенного режима налога на добавленный доход (НДД). Ранее ведомство оценило их в 213 млрд рублей. Министерство планирует по ряду месторождений временно — до конца 2023 года — индексировать коэффициент налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включенного в платеж по НДД (законопроект есть у "Известий").

— Просто убавь воды: Эфиопия и Египет не могут договориться о ГЭС — Конфликт Эфиопии и Египта из-за строительства крупнейшей в Африке гидроэлектростанции на Ниле вышел на новый уровень. В Аддис-Абебе пригрозили в июле начать заполнение водохранилища перед плотиной ГЭС "Хыдасэ", несмотря на возражения Каира.

— Под шум "Прибоя": российские "Мистрали" заложат в ближайшие дни — Российским "Мистралям" дали зеленый свет. Именно так называют на флоте универсальные десантные корабли (УДК) проекта "Прибой", которые станут заменой так и не поставленным в РФ из-за санкций французским кораблям. Два новейших УДК проекта 23900 будут заложены до конца недели, сообщили источники "Известий" в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.

— Сводка с небес: прогноз северного сияния предотвратит аварии — Прогноз возникновения полярного сияния для любой точки планеты предоставит российская разработка. Новый онлайн-сервис способен анализировать характеристики солнечного ветра за 15 минут до начала его влияния на магнитосферу Земли.

— Аллерген спасения: пыльца может предсказать окончание сезона COVID-19 — Ученые описали точную связь между возникновением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения респираторными заболеваниями, среди которых грипп и COVID-19. Они считают, что иммунитет приходит в боевую готовность из-за действия аллергенов, а также в связи с возникновением особого аэрозоля в воздухе, сокращающим число вирусных частиц в атмосфере.