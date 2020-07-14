ПЕКИН, 14 июня. (Dow Jones). Экспорт Китая в юанях в июне вырос на 4,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, после роста на 1,4% в мае. Об этом свидетельствуют данные, представленные во вторник таможенным управлением Китая.

Импорт в юанях в июне вырос на 6,2% после снижения на 12,7% в мае.

Таможенное управление представит данные по торговле в долларовом выражении позже во вторник.

— Авторы Singaporedesk@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

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