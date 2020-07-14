ПЕКИН, 14 июл — Dow Jones. Импорт и экспорт Китая в июне выросли по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что в основном отражает улучшение внутреннего и внешнего спроса в то время, как стране в целом удалось взять под контроль пандемию коронавируса, а некоторые развитые экономики вновь начали открываться.

Импорт в долларовом выражении в июне вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 16,7 в мае. Об этом свидетельствуют данные, представленные во вторник таможенным управлением Китая. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали падения импорта на 10,0%.

Экспорт в долларовом выражении в июне вырос на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 3,3 в мае. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали падения экспорта на 4,3

Положительное сальдо внешней торговли Китая в июне составило 46,42 млрд долларов США после положительного сальдо 62,93 млрд долларов в мае. Срединный прогноз предполагал, что положительное сальдо составит 59,30 млрд долларов.

— Авторы singaporeeditors@dowjones.com; Grace Zhu; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

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