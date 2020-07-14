МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 248, до 739 947, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 248 в 83 регионах, в том числе 24,5% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 739 947 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 613, Санкт-Петербурге — 281, в Ханты-Мансийском автономном округе — 268.

Также зафиксировано в Свердловской области — 245, в Алтайском крае — 238, в Ямало-Ненецком АО — 211, в Московской области — 198, в Иркутской области — 198, Нижегородской области — 193.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Еврейской АО (5), Ненецком АО (1) и Севастополе (1).

За сутки в России выписаны 8 804 человека после COVID-19, за все время выздоровели 512 825 человек.

За сутки умерли 175 человек с коронавирусом, за все время — 11 614.