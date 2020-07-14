МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Следователи установили новых соучастников в рамках уголовного дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, а также новые факты преступлений, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Стали известны новые соучастники преступной деятельности Абызова, среди них: бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников", — сказала она.

По ее словам, новые эпизоды вскрылись при расследовании первого дела в отношении экс-министра, связанного с похищением в 2011-2014 годах четырех миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" ("СИБЭКО") и "Региональных электрических сетей" — и выводе их за рубеж.

Теперь Абызову вменяется легализация похищенных денег через кипрские офшоры.

Кроме того, по данным следствия, в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", оформленные на его оффшорные компании, сведения о которых он скрывал. Экс-министр, желая продать пакет акций, через других участников передал в качестве коммерческого подкупа 78 миллионов рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Власову, Балан и Роженковой, которые передали потенциальному покупателю акций важную информацию о компании, считают в СК.

Абызов проходит еще по двум уголовным делам. В конце августа 2019 года было возбуждено дело о его незаконной предпринимательской деятельности, благодаря которой Абызов заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что он руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.

В сентябре было возбуждено еще одно уголовное дело — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.