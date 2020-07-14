МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" с момента аварии упали почти на четверть своей стоимости, подешевев на 23,1%, следует из данных торгов Московской биржи.

Акции "Норникеля" к 15.27 мск снижаются на 3,27% к уровню предыдущего закрытия – до 17 360 рублей, при этом в ходе торгов бумаги обновили минимум с 24 марта, опустившись до 17 350 рублей. До аварии, 28 мая акции "Норникеля" на Московской бирже стоили 22 544 рубля.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.

Котировки акций компании остаются под давлением из-за неопределенности в отношении финального размера затрат на компенсацию ущерба, нанесенного экологии, отмечает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"Норникель" не согласен с размером ущерба, рассчитанным Росприроднадзором. Мы солидарны с позицией компании и считаем, что оценка вреда может быть уменьшена до 1 миллиарда долларов", — считает Василий Сучков из "Велес Капитала".

В то же время выплата штрафа и объемная инвестиционная программа ускорят рост долговой нагрузки, что приведет к ухудшению дивидендной политики и падению дивидендных выплат после 2021 года, полагает он. Тем не менее, аналитик дает по акциям компании рекомендацию "держать" и указывает в качестве целевой цены 18 248 рублей (25,9 долларов за АДР).

"Неопределенность относительно исхода судебных разбирательств и ожидаемое ухудшение финансовых показателей обуславливают ограниченный потенциал роста котировок "Норникеля". Мы полагаем, что выплата штрафа не окажет влияния на расчет EBITDA, однако менеджмент может принять решение об уменьшении дивидендной базы", — добавляет эксперт.