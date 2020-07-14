С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — ПРАЙМ. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме после проверки сообщения о "минировании" терминала и самолетов, рассказали РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта).

Ранее сообщалось о якобы минировании воздушных судов и терминала "Пулково". Сотрудники полиции и службы авиационной безопасности начали проверку.

"В связи с поступлением анонимного сообщения о возможном минировании воздушных судов и здания терминала проводились проверки силами полиции и службы авиационной безопасности согласно установленным процедурам. Мероприятия завершены в 14.20. Аэропорт работает в штатном режиме", — сказала собеседница агентства.

Во вторник сообщения о "минировании" также получили аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара и Хабаровска, везде информация не подтвердилась.