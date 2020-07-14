МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Роскачество планирует в 2020 году провести новое исследование водки, в настоящее время завершает исследование меда, сообщил на пресс-конференции глава организации Максим Протасов.

"Завершаем веерное исследование меда, где значимую долю составляют товары с НМПТ (с указанием наименований мест происхождения — ред.). В 2020 году пройдет новое, достаточно широкое исследование водки, конечно, там будет продукция с географическим указанием", — сказал Протасов.

По итогам исследования водки 49 торговых марок, проведенного в конце 2017 года, с лучшей стороны себя показали все образцы. Большинство товаров было российского производства.

С 27 июля в РФ вступает в силу закон о географических указаниях, который вводит новый объект интеллектуальной защиты, способствуя тем самым продвижению российских региональных брендов. Роспатент разработал маркировку для продуктов, охраняемых в качестве НМПТ и географического указания (ГУ). Географическое указание — обозначение, которое позволит идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта, при этом качество, репутация и другие характеристики также будут определяться его географическим происхождением.

Наименование места происхождения товара — уже существующее в законодательстве обозначение, применяемое к товару, который производится в определенном месте и ассоциируется с ним в силу своей уникальности. При этом требования к товарам с ЗГУ мягче. Например, в винах с ЗГУ можно использовать не менее 85% винограда конкретного региона и 15% винограда из других регионов, для вин с защитой НМПТ — виноград только из одного конкретного региона.

"Заключенное в мае соглашение между Роскачеством и Роспатентом о взаимодействии в сфере обеспечения надлежащего качества продукции, маркируемой НМПТ, со вступлением в силу закона стало особенно актуальным", — сказал Протасов. "По сути, запущен новый для Роскачества вид деятельности, регулярный мониторинг продукции с географическим указанием", — добавил он.

В частности, он отметил, что для проекта "Винный гид России" отбираются вина только с маркировкой ЗГУ: на сегодняшний день Роскачество уже исследовало 600 образцов и отмечает рост производства таких вин в РФ за последние годы, например, на 46% за 2019 год.