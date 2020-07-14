МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Хабаровского края назначил на 3 августа рассмотрение заявления "МСП Банка", требующего признать банкротом ООО "Торэкс", совладелицей которого является Лариса Стародубова, жена арестованного главы региона Сергея Фургала, следует из опубликованного во вторник определения суда.

Задолженность, которую банк просит включить в реестр кредиторов "Торэкса", превышает 500 миллионов рублей. Заявление о банкротстве поступило в суд 6 июля.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала. Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.

По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время Стародубова владеет 25% ООО "Торэкс", остальная доля – у АО "Армада". При этом в реестре содержится отметка, что в отношении данной компании "сведения недостоверны".

В ноябре 2019 года, когда был арестован Мистрюков, в правительстве Хабаровского края прошли обыски. По данным источников в правоохранительных органах, обыски были связаны с компанией "Торэкс", где проходили следственные действия из-за поставщиков металлолома.

Одновременно с Фургалом задержаны действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Источник РИА Новости сообщал, что Фургала подозревали в губернаторских решениях в пользу аффилированных компаний, и это повлияло на появление уголовного дела.

"МСП Банк" был учрежден в 1999 году. Он является 100-процентной "дочкой" Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП), учрежденной Росимуществом и ВЭБом. Согласно данным рейтинга РИА Новости, "МСП банк" на 1 июня занимал 53-е место в российской банковской системе с активами в размере 139,6 миллиарда рублей.