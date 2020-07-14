БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Европейский союз может сократить список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники в ЕС.

По его данным, Сербию и Черногорию могут исключить в связи с эпидемиологической ситуацией в этих странах. Также предлагалось убрать из списка Алжир и Марокко, однако эти североафриканские страны все-таки остались в списке, так как темпы распространения коронавируса были признаны незначительными.

В то же время предложения включить в список такие страны, как ОАЭ, Иордания, Израиль и Ливия были отклонены.

Сообщается также, что окончательно список должен быть утвержден во вторник.

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. В частности, рекомендовалось снимать ограничения для жителей Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Списки планируется обновлять каждые две недели.

Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза.