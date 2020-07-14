МУРМАНСК, 14 июл — ПРАЙМ. Мурманские следователи северо-западного СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело против авиапассажирки, курившей в туалете самолета, выполнявшего рейс из Мурманска в Москву, из-за чего борт приземлился в Петрозаводске, сообщила пресс-служба ведомства.

"Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей)", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в понедельник женщина находилась в пассажирском салоне воздушного судна "Боинг-737", совершавшего авиарейс по маршруту "Мурманск – Москва". В состоянии алкогольного опьянения она курила в запрещенном для этого месте – в туалетной комнате воздушного судна, тем самым совершила административные правонарушения.

Для того чтобы снять нарушительницу с борта самолета, командир воздушного судна принял решение внепланово приземлиться в аэропорту Петрозаводск, где женщину передали в руки сотрудников полиции, которые отвели ее в служебное помещение в здании аэропорта.

"Находясь в указанном помещении, она, будучи недовольной действиями сотрудников полиции по пресечению административных правонарушений, досмотру ее личных вещей и привлечением к административной ответственности, публично в присутствии третьих лиц, неоднократно оскорбила нецензурной бранью представителей власти, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей, нарушая тем самым их нормальную деятельность", — пояснили в ведомстве.