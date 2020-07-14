ВАШИНГТОН, 14 июл /ПРАЙМ/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что независимость Национального банка Украины является условием кредитов фонда.

"Сохранение независимости НБУ — в интересах Украины, но это также и требование в соответствии с нынешней программой поддержки МВФ. Я призвала президента Зеленского сохранять курс рациональной монетарной и финансовой политики", — говорится в письменном заявлении Георгиевой.

Она назвала успешными реформы последних лет и политику НБУ.

"Заслуживающие доверия действия НБУ очень помогли стабилизировать экономику. Успешная очистка финансового сектора, который был разорен мошенничеством, также является заслугой регуляторской работы НБУ", — заявила Георгиева.

Ранее Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского уволила Смолия с должности главы регулятора. Смолий после увольнения выразил мнение, что его отставка не скажется на сотрудничестве страны с МВФ, так как речь идет о работе "с институциями, а не персоналиями".