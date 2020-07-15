МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Первый зампредседателя конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова считает правильным рассмотреть законопроект о такси, разработанный вице-спикером СФ Андреем Турчаком, документ соответствует требованиям времени и реалиям рынка перевозок.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству снял с рассмотрения на своем заседании законопроект о такси, сославшись на разногласия с правительством в сфере самозанятых.

"Есть ситуации, в которых из всех возможных путей следует выбирать кратчайший. Рынок такси находится именно в такой ситуации — он живет практически без законодательного регулирования, что крайне неудобно для пассажиров, водителей, компаний-перевозчиков. Поэтому данная сфера однозначно нуждается в скорейшем регулировании", — сказала Рукавишникова РИА Новости в среду.

Она напомнила, что законопроект 2018 года, внесенный депутатами Госдумы, уже четырежды получил отрицательный отзыв и постоянно нуждается в доработке. "Это непозволительно долгая потеря времени. Наверное, его авторам стоит набраться мужества, снять данный законопроект с обсуждения и вернуться к отклоненному по формальным основаниям проекту сенатора Андрея Турчака", — сказала парламентарий.

По ее словам, этот законопроект соответствует всем требованиям времени и реалиям рынка перевозок в такси, поэтому "скорейшее его рассмотрение и принятие принесет неоспоримую пользу рынку, законодательству и в конечном итоге всем потребителям услуг такси".

Законопроект Турчака был внесен в Госдуму в декабре 2019 года. Как отмечал сенатор, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии или другого нарушения.

Законопроектом предполагалось предоставить самозанятым гражданам право осуществлять таксомоторные перевозки. Кроме того, в инициативе предлагалось закрепить финансовую ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси, и ввести требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.

В феврале 2020 года комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение вернуть законопроект авторам. Как отмечал руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, проект был возвращен авторам "по формальным признакам", но никак не из-за содержания и сути документа, который, по его словам, был тщательно выверенным.