МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Иностранные комплектующие используются при производстве аппаратов ИВЛ "Авента-М", но это делается в соответствии с российскими стандартами, сообщил в интервью РИА новости первый заместитель генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") Владимир Зверев.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что компоненты аппаратов ИВЛ "Авента-М" закупаются в Китае, в связи с чем изделия якобы не соответствуют российским гостам.

"Да, действительно в конструкцию аппаратов входят комплектующие иностранного производства, среди производителей — Италия, Германия, Китай. Все зарубежные комплектующие соответствуют требованиям российских стандартов и допустимы к использованию в медицинской технике", — сказал Зверев.

Он также сообщил, что Уральский приборостроительный завод значительно увеличил мощности по производству аппаратов ИВЛ, в том числе благодаря привлечению высоквалифицированных специалистов с предприятий концерна.

"Предприятие дополнительно привлекло более 100 сотрудников из контура АО "КРЭТ" госкорпорации "Ростех". Это специалисты высокой категории, с соответствующим уровнем компетенций. Таким образом, нам удалось без дополнительных временных затрат нарастить мощности производства, не изменяя производственный процесс", — сказал Зверев.

Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.

Росздравнадзор 8 июля завершил проверку Уральского приборостроительного завода — производителя аппарата ИВЛ "Авента-М", в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие медицинского изделия эксплуатационной и технической документации. Однако экспертиза не установила прямой связи выявленных нарушений с произошедшими возгораниями.

Полный текст интервью со Зверевым читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.