МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Операторы связи продлили меры для поддержки россиян, которые вынужденно остаются за границей и пока не могут вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских сотовых операторов.

В апреле глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев направил операторам связи письмо с просьбой отключить плату за смс и входящие вызовы для абонентов, которые вынуждены оставаться за рубежом во время пандемии.

"Для наших клиентов, по-прежнему остающихся за рубежом из-за отмены авиасообщения, остаются бесплатными входящие и исходящие звонки на номера МИД России, портала "Госуслуги" и авиакомпаний", — прокомментировали в пресс-службе Tele2.

В пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") рассказали, что оператор также сохраняет меры, которые были введены для поддержки клиентов в период пандемии. "В частности, абонентам в роуминге доступны бесплатные звонки на горячие линии и бесплатный sms-пакет, а клиенты "Билайн" по всей России могут бесплатно позвонить на горячие линии по теме коронавирусной инфекции", — уточнил собеседник агентства.

Часть бесплатных сервисов, которые были запущены оператором МТС на период режима самоизоляции, начала работать в стандартном режиме. "Часть, такие как, например, обнуление исходящих вызовов на горячие линии Ростуризма, Сити-центра и другие, а также обнуление входящих вызовов с этих номеров в международном роуминге, продолжают действовать", — отметил представитель компании.

В "Мегафоне" рассказали, что в большинстве регионов для абонентов старше 65 лет по-прежнему сохраняется возможность пользоваться услугами связи даже при нулевом балансе и задолженности. "Абонентам, находящимся в роуминге, доступны бесплатные звонки на номера горячей линии для помощи российским гражданам за рубежом, МИД России и ряда авиакомпаний. Входящие с этих номеров также бесплатны", — подчеркнули в пресс-службе компании. Кроме того, продолжает действовать опция с бесплатным безлимитным доступом к сервисам электронной почты, доставки еды, образовательным порталам и информресурсам.