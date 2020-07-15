15 июля. (Dow Jones). Индекс Dow Jones Industrial Average ускорил рост в конце торгов во вторник и завершил с повышением третью сессию подряд.

Последнее время инвесторы разрывались между опасениями относительно роста числа заболеваний коронавирусом и признаками того, что экономика медленно восстанавливается после спада.

Во вторник стартовал сезон отчетности компаний. Квартальные результаты представили крупные банки. Прибыль JPMorgan Chase и Citigroup превзошла ожидания аналитиков, но компании подчеркнули повышенную экономическую неопределенность и обеспокоенность дальнейшими перспективами.

"Инвесторы продолжают фокусироваться на хороших новостях и игнорировать плохие новости", — говорит Майкл Фарр, исполнительный директор Farr, Miller & Washington.

Ранее в течение сессии основные индексы резко выросли, при этом Dow Jones Industrial Average повысился на 563 пункта. Однако настроения изменились после того, как штат Калифорния принял решение закрыть рестораны, бары и другие предприятия.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 556,79 пункта, или на 2,1%, до 26642,59 пункта, показав лучшие результаты с 29 июня. S&P 500 вырос на 42,30 пункта, или 1,3%, до 3197,52 пункта. Nasdaq Composite вырос на 9773 пункта, или 0,9%, до 10488,58 пункта.

Днем ранее ралли на фондовом рынке выдохлось к концу торгов на фоне решения властей штата Калифорния отказаться от части планов по открытию экономики, вызвавшего опасения относительно новых локдаунов.

Во вторник акции JPMorgan выросли на 0,6%, способствовав росту Dow. Акции Citigroup снизились на 3,9%.

Позже на этой неделе инвесторы будут изучать отчеты Morgan Stanley, Bank of America и Goldman Sachs.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 0,614% с 0,638% в понедельник.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал упал на 0,8%. Основные фондовые индексы Азии упали на фоне роста напряженности между США и Китаем. Shanghai Composite Index снизился на 0,8%.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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