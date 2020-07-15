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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— На зоне заваривают цифирь — Госкорпорация "Ростех" и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросили у государства 5,8 млрд рублей на цифровизацию уголовно-исправительной системы в рамках "Цифровой экономики".

— КНД войдет в вечность — После многолетних согласований власть и бизнес достигли компромисса по ключевым законопроектам реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) — ожидается, что вскоре они будут приняты Госдумой? далее их нормы будут дорабатываться уже на основании складывающейся практики применения.

— Устойчивое развитие переболело COVID-19 — Минэкономики и представители НКО РФ вчера на Политическом форуме ООН представили альтернативные доклады о степени достижения страной целей устойчивого развития (ЦУР).

— Промышленникам вменяют полис — Страховое лобби предложило ЦБ, Минприроды, Росприроднадзору и Минфину сделать страхование экологических рисков промышленников вмененным — такой полис станет одним из способов допуска к профессиональной деятельности.

— Рост с перспективой загнуться о потолок — Промышленное производство в зоне евро в мае показало резкий рост во всех крупных экономиках, сильнее всего выпуск увеличился в Италии, тогда как в Китае вышедшая во вторник торговая статистика зафиксировала рост не только импорта, но и экспортных поставок — все это свидетельствует об улучшении внешнего спроса.

— Семь бед — один диабет — 14 июля президент России Владимир Путин лицом к лицу (что важно в условиях постпандемии) встретился с президентом Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым, чтобы поделиться с ним своими болями, причем в буквальном смысле.

— "Мирные" бранятся — только тешатся — Вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе приобретают все более угрожающие масштабы.

— "У нас одна партия — родная земля" — Рассмотрение Думой законопроекта о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму в первом чтении обернулось бурной дискуссией о том, кто виновен в распаде СССР.

— Акции "Росгосстраха" оценили по Уголовному кодексу — Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор бывшему основному совладельцу ПАО "Росгосстрах" (РГС) Сергею Хачатурову и гендиректору ООО "Техника и автоматика" Надежде Клепальской.

— У Александра Лукашенко украли выборы — ЦИК Белоруссии огласил имена кандидатов, которые примут участие в президентских выборах 9 августа.

— "Теперь я жалею, что ввел этот термин в широкий оборот" — Эксперт Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков — об "эскалации для деэскалации".

— Трансграница на замке — Интерес россиян к покупкам на AliExpress заметно снизился по сравнению с прошлым годом, утверждают аналитики Sberbank CIB.

— Золото партиями — Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев планирует вернуться в российскую золотодобычу.

— В цементе не застывает ГОСТ — Изменение в 2019 году ГОСТа по сертификации цемента, обязывающего теперь производителей проводить все операции через одно юрлицо, осложнило работу предприятий неполного цикла.

— Деньги на букву U — Угроза второй волны коронавируса не помешает восстановлению мировой экономики, считают крупнейшие международные инвесторы.

— Реестры с ограниченной ответственностью — Правительство хочет дать регистраторам возможность вести реестры не только акционерных обществ, но и ООО.

— Минтруд выступил доходчиво — Минтруд предлагает законодательно закрепить возврат потерянного гражданами инвестдохода в случае признания факта неправомерного перевода их пенсионных накоплений.

— "Роснефть" будто сгазили — Как стало известно "Ъ", "Роснефть", желающая получить три газовых участка на Таймыре для производства сжиженного газа, столкнулась с противоречивой позицией профильных министерств.

— Офисы остались без еды — Пандемия COVID-19 может оставить работников бизнес-центров без привычных кафе, ресторанов и магазинов.

— "Азбука вкуса" добавляет лекарств — Игроки фармацевтической розницы начинают конкурировать не только в стрит-ритейле, но и на площадях продуктовых сетей.

— В "Почтех" доставят инвестиции — "Почта России" начинает очередную модернизацию, в рамках которой в течение года вложит 1,5 млрд рублей в новые цифровые проекты и удвоит штат IT-специалистов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ОПЕК+ увеличит квоты на добычу нефти — Сегодня состоится онлайн-конференция ключевых членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+, в ходе которой определится ближайшее будущее нефтяного рынка.

— "Аэрофлот" отдаст "Победе" 50 собственных среднемагистральных лайнеров — Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 году "Аэрофлот" с "дочками" выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер "Победа".

— Шествие "Бессмертного полка" будет снова отложено из-за коронавируса — Шествие "Бессмертного полка", отмененное 9 мая из-за ситуации с коронавирусной инфекцией и запланированное на 26 июля, снова перенесут: акция может пройти 2 сентября.

— Перестрелки на армяно-азербайджанской границе не прекращаются — Начавшиеся 12 июля столкновения на границе Армении и Азербайджана продолжились и на следующий день.

— Александр Лукашенко остался без популярных конкурентов на выборах президента — В Белоруссии 14 июля закончился этап регистрации кандидатов в ходе кампании по выборам президента страны, которые запланированы на 9 августа.

— В Пекине призвали к созданию юаневой зоны мировой экономики — В мире должен появиться "основанный на юанях" экономический блок, чтобы конкурировать с западной финансовой системой, основанной на долларах.

— Россияне хотят реже ездить на работу — Количество россиян, переведенных в период пандемии на удаленную работу, оказалось в разы выше официальных цифр, выяснили ученые Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в результате масштабного социологического опроса.

— UC Rusal потребовала смены менеджмента "Норникеля" — UC Rusal направила в совет директоров "Норникеля" предложение потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять менеджмент компании и перенести головной офис в Норильск.

— "Газпром" получил квартальный убыток впервые за пять лет — "Газпром" по итогам I квартала 2020 года получил убыток в 116,25 млрд рублей против прибыли в 535,9 млрд рублей за тот же период в 2019 году, сообщила компания 14 июля в отчете по МСФО.

— Индустрия фитнеса к концу года может потерять до 70% клубов — Петицию подписало уже более 5000 представителей крупных федеральных фитнес-компаний, региональных сетей и фитнес-тренеров.

— Партнер Samsung и Apple открывает магазины Xiaomi в России — Inventive Retail Group, которая владеет сетями re:Store (торгует гаджетами Apple), Samsung, Sony и другими, планирует открыть магазины монобрендовой сети Xiaomi.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Теперь быстрее — Упрощенная процедура получения российского гражданства позволит воссоединиться тысячам семей.

— Плюс-минус балл — Предварительные результаты ЕГЭ, который выпускники сдавали 3 июля, показали: переход на дистанционное обучение весной 2020 года не снизил уровень подготовки выпускников.

— Дадут пострелять — Законопроект, разрешающий гражданину брать чужое гражданское оружие во временное пользование, скорее всего, будет одобрен.

— Наступление граблей — Хотя самоизоляция в большинстве регионов и закончилась, россияне до сих пор не могут оторваться от дач и приусадебных участков.

— Работа на здоровье — Владимиру Путину рассказали о новых способах борьбы с эндокринными заболеваниями и о том, как коронавирус способен повышать уровень сахара в крови, вызывая опасные для жизни иммунные реакции.

— Тест на гуманизм — Победить угрозу коронавируса мировое сообщество может только путем сотрудничества, считает заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

— Приглашаются лучшие — Ассоциация юристов России начинает прием документов на соискание высшей юридической премии "Юрист года" в 2020 году.

— Право, усиленное законом — Более 38 тысяч обращений к омбудсмену с просьбой защитить трудовые права, вернуть задержанную зарплату, поддержать медицинской помощью, получить жилье льготникам — уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила во вторник свой отчетный доклад за 2019 год и нарисовала "карту" правозащитных проблем перед сенаторами Совета Федерации на заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

— Проекты в новом формате — Союзное государство — это совместное достояние России и Беларуси, гарантирующее гражданам двух стран широкие экономические и гуманитарные права, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 14 июля на переговорах со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

— Молл, так и так — Каждому четвертому торговому центру грозит разорение, а примерно миллиону россиян — потеря работы.

— Взлет по правилам — При принятии решения о возобновлении международных авиаперевозок Россия будет руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Инициативное бюджетирование — Четырнадцатого июля Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, благодаря которому граждане смогут активнее участвовать в улучшении жизни на местном уровне.

— Улики из офшора — Расследование против экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

— Близость к антителу — Сразу несколько европейских изданий сообщили тревожные новости: тесты пациентов, несколько месяцев назад переболевших COVID-19, показали, что количество антител в их крови быстро снижается.

— Вытянули сети — Заявки от регионов на участие в программе стимулирования жилищного строительства на следующие четыре года принимает минстрой.

— Заполнить все — До конца 2021 года все медорганизации завершат внедрение медицинских информационных систем (МИС) и перейдут на электронные медкарты, сообщили "РГ" в минздраве.

— Холодный расчет — Мировые цены на газ, немного отыгравшие в начале июля рекордное падение до уровня 1995 года в июне, опять перешли к снижению.

— Эко-невидаль — Евросоюз к 16 июля намерен ввести специальную экомаркировку минеральных удобрений.

— Патруль подорвали — Трое российских военных полицейских ранены в Сирии.

— Исправить "двойку" — Министерство просвещения запускает проект "500+" для поддержки школ, работающих в сложных социально-экономических условиях.

— Продажа не с колес — Закупку и поставку техники в силовые ведомства упорядочили.

— Бой с призраком — В Пермском военном институте войск национальной гвардии курсантов обучают с использованием VR-очков — приспособлениями, создающими виртуальную реальность.

— Не страховой случай — Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.

— В полной готовности — Во вторник прикрывающую подступы к столице четвертую гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию подняли по тревоге.

— Снова в школу не идут — Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился немедленно закрыть в штате все бары, рестораны, зоопарки, кинотеатры и музеи.

— "Каваии" по-советски — В одном из центральных районов Токио существует небольшая лавка, в которой негромко звучат популярные советские композиции, а на прилавках лежат симпатичные вещи из нашего прошлого.

— Праздник без парижан — Более необычного главного Национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии в Париже не было за последние три четверти века.

— Не сдали на "пятерку" — Правительство Британии после колебаний приняло решение исключить из своих телефонных сетей 5G оборудование компании Huawei к 2027 году.

— Дали право вмешаться — Палата представителей (парламент) Ливии разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) и Правительством национального согласия (ПНС).

— По наводке Байдена — "Украинское досье" продолжает раскручиваться в рамках президентской избирательной кампании в США.

— Неевклидова геометрия — Во время совместного заседания Совета по гуманитарному сотрудничеству и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ коллеги из Узбекистана предложили снять серию документальных фильмов, посвященных 30-летней истории стран, созданных на постсоветском пространстве.

— Взялись за старое — Проект реконструкции Бадаевского пивзавода получил одобрение московских властей.

— Сергей Собянин: Музей атомной энергии на ВДНХ откроется в 2021 году — На главной выставке страны за последние годы открыто 13 музеев, еще один готовится к открытию в 2021 году.

— Открытое море — Летний туристический сезон 2020 года уже можно считать состоявшимся, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Опасен без симптомов — Изучив данные 335 тысяч человек, близко контактировавших с больными коронавирусом, врачи пришли к выводу, что заражается из них новой инфекцией каждый пятый.

— Бизнес-арифметика — В столице стартовал новый этап приема заявок от малых и средних предприятий на получение субсидий и грантов.

— У подземки выходной — Со вторника четыре станции Сокольнической линии метро перешли на особый график работы — по выходным и в некоторые понедельники они будут полностью закрываться, а в другие дни работать только до 23.00.

— Тушили два дня — Самара окунулась в густой смог из-за крупнейшего за последние годы пожара.

— Не учтено в расчетах — Уникальное судебное решение вынес Центральный районный суд Новосибирска — проектная организация должна оплатить ремонт квартиры в доме, построенном еще в 30-е годы прошлого века.

— Кредит на вырост — Бизнес в Калининграде получил льготные займы на развитие рынка труда.

— Десант в прошлое — Во вторник в Москве стартовала Всероссийская мемориальная экспедиция "Десант на Муста-Тунтури".

— Бегом от Альцгеймера — Как фитнес помогает бороться с опасной болезнью.

— COVID-19 подал голос — Инфекционные болезни влияют на весь организм, в частности, они меняют тон, громкость и другие характеристики голосов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Дальше — дольше: чем грозят Михаилу Абызову новые обвинения — В деле экс-министра "Открытого правительства" появился коммерческий подкуп.

— Вторая война: около половины россиян ожидают новой вспышки COVID-19 — Около половины россиян ожидают второй волны пандемии коронавируса. Это показало исследование РАНХиГС, с которым ознакомились "Известия".

— Посмертная преграда — Как кончина мэра Сеула расколола южнокорейцев.

— С неба по нитке — Аэрофлот" может снизить цены на авиабилеты экономкласса на 30% — такой показатель заложен в программе развития компании.

— "Цель политики Запада очевидна — продолжать подпитку боевиков" — Постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов — о том, почему Россия выступает против политизации помощи для Сирии.

— Хранить вредно: в России будут уничтожать нелегальные сигареты —В Минсельхозе считают, что это пресечет попадание на рынок нелегальной табачной продукции.

— Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов — Более половины самолетов для обработки сельхозземель и тушения пожаров могут оказаться вне закона.

— Два мира — два COVIDa: результаты компаний РФ будут лучше американских — Эпидемия COVID-19 отбросит глобальную экономику и бизнес на два-три года назад, рассказали опрошенные "Известиями" аналитики.

— Боль от правил: производители предупредили о возможном дефиците лекарств — Ассоциации производителей медикаментов предупреждают о возможных перебоях в обеспечении населения лекарствами.

— Лучше меньше: рост зарплат замедлился в два раза — С началом кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, более половины (56%) российских работодателей сократили фонд оплаты труда (ФОТ).

— Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать "нормальной" погоды — "Нормальная" погода, скорее всего, уже не вернется в Россию, считают опрошенные "Известиями" ученые.

— Выручка не светит — Несмотря на тёплую солнечную погоду, аптечные продажи солнцезащитной косметики за весну и часть лета 2020 года сократились практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

— Поддержат форму: стандарт для школьной одежды появится в ноябре — Минпромторг намерен утвердить стандарт для школьной формы в ноябре, рассказали "Известиям" в ведомстве.